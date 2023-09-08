Преодолеть российские линии обороны на южном фронте невозможно – киевский эксперт

Анатолий Лапин.  
08.09.2023 15:18
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Украинской армии не под силу преодолеть мощные оборонительные линии, которые выстроила Россия на южном направлении с прошлой осени.

Об этом в эфире интернет-блога «Да это так» заявил украинский военный эксперт Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинской армии не под силу преодолеть мощные оборонительные линии, которые выстроила Россия на южном...

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Более того, по словам Старикова, это строительство продолжается и уже можно говорить о четырех-пяти линиях обороны.

«После удачной, прекрасной осенней кампании 22-го года, когда были освобождены Харьковская и Херсонская области, перешли в зимнюю кампанию. Была расширенная коллегия Минобороны Российской Федерации, где Путин присутствовал. Что они там решали? Я говорил, что они решают, говорил, что будет, а никому не надо: все, русня побежит».

Суровикин говорит: «Мы отведем войска и будем что-то строить». Никому внимания не надо. Они за шесть месяцев построили такие рубежи обороны, которые по всем нормам военной науки и военного искусства…. Преодолеть их, опять же, по нормам военной науки и искусства, невозможно. Ни разу не было – ни линия Мажино, ни наверху, у финнов не было преодолено. И тут невозможно их преодолеть», – сказал эксперт.

«Почему? Даже если сейчас мы в Работино первую линию прошли, а у них вторая там, третья. Они уже строят четвертую. Получается, первую линию мы преодолеем, а там вторая. А они уже построили, получается четвертую линию, они пятую уже строят – преодолеть невозможно, людей не хватит и техники не хватит», – заявил Стариков.

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