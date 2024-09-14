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Украина должна найти решение относительно политики исторической памяти в отношении «Волынской трагедии» до того, как Польша будет принимать более жесткие меры. Такое заявление сделал глава МИД Польши Радослав Сикорский в интервью французскому изданию Le Monde.

«Случившееся в 1943 году во время немецкой оккупации Польши и Украины было планом украинских националистов провести этническую чистку Волыни путем массового убийства польского гражданского населения. В течение нескольких месяцев было убито от 80 000 до 120 000 человек» , – заявил Сикорский.

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С польской стороны, по словам министра, «были акты мести». Таким образом он попытался словесно закамуфлировать не менее жестокие, хотя и не столь массовые и эффективные, как у отрядов ОУН действия польской националистической «Армии Крайовой» на той же Волыни.

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Сикорский заявил, что Польша «преодолела свой имперский синдром в отношении Украины», и сейчас просит лишь об эксгумации жертв, чтобы «похоронить их по христианскому обычаю».

Проводить эксгумацию останков украинские власти запретили еще во времена Порошенко – с подачи тогдашнего главы «Украинского института национальной памяти», а ныне нардепа от партии с издевательским, в данном контексте, названием «Европейская солидарность» Владимира Вятровича.

«Наша общественность очень взволнована на этот счет. Тогда уцелевших поляков депортировали в Польшу, а их потомки теперь представляют миллионы людей, для которых этот вопрос важен и голосуют. Я бы хотел объяснить нашим гражданам, что невозможно вернуть к жизни одну из жертв Волынской трагедии, но можно строить лучшее будущее с соседями» , – говорит Сикорский французам.

Украине же, по словам Сикорского, стоит «найти решение, пока Польша не приняла более жесткие меры».

Польское умение годами методично долбить в одну точку, сочетая усиление разных форм поддержки Украины на международной арене и усиления зависимости Украины от нее, с максимально жесткими требованиями к Киеву в тех вопросах, которые являются для Варшавы принципиальными – заслуживает самого пристального внимания, изучения и уважения.

Тем более, что такая политика реализуется Варшавой с помощью мирных инструментов – не переходя к стадии вооруженного вмешательства. Чего не скажешь о России, которая, имея куда больше ресурсов и возможностей, нежели Польша, так и не смогла реализовать свои законные интересы на Украине невоенным путем.