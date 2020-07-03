«Препарированные украинцы» массово мечтают о Российской империи – «побратим» Порошенко

03.07.2020, Киев, Вадим Москаленко

Русские хотят препарировать украинское тело, чтобы уничтожить его изнутри и не дать Украине двигаться к ЕС и НАТО.

Об этом в ходе конференции заявил экс-глава комитета Верховной рады по вопросам культуры и духовности, депутат «Европейской солидарности» Николай Княжицкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинское общество, которое всегда было разделено и искало пути взаимопонимания между постсоветской аудиторией и украинской, между теми людьми, которые хотят независимую Украину, и теми людьми, которые, как свидетельствует последний опрос, скучают по Советскому Союзу.

В действительности журналист Виталий Портников очень метко отметил, что эти люди не скучают по прошлому, они хотят Советский Союз в будущем.

То есть, по сути, они хотят восстановления Российской империи, и таких людей у нас достаточно много, это порядка трети всех граждан Украины. Они являются гражданами Украины, но это не те люди, которые хотели бы строить украинское государство», – переживает Княжицкий.

«Собственно, в этом и состоит интерес России… во-первых, использовать этих людей, которые уже активно финансируются как пятая колонна, но и также использовать жителей оккупированных территорий, где уже давно проживает множество русских, людей с двумя паспортами, где борьба с украинской идентификацией длится уже давно.

Использовать – для того, чтобы им препарировать украинское тело и таким образом уничтожить его изнутри, не дать двигаться к ЕС и НАТО, и украинским политикам стоило бы это понимать», – тревожится соратник Порошенко.