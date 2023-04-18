Преподаватель СевГУ как смогла оправдалась за аватарку с украинским флагом

Заведующая кафедрой Севастопольского государственного университета попала в хроники «Крымского СМЕРША» за аватарку с украинским флагом на груди.

Татьяна Одинцова списала свое пристрастие к государственным символам неонацистского государства на эмоциональную реакцию от событий 24 февраля 2022 года, когда желто-голубое знамя и появилось на заставке профиля, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Одинцова опубликовала оправдательное видео в ответ на обвинения в симпатиях к Украине. Остроту ситуации добавляет тот факт, что ее отец Михаил Лавриненко 25 лет был ректором Севастопольского приборостроительного института, на базе которого был образован СевГУ.

«Я, Татьяна Одинцова, работаю в Севастопольском государственном университете. Неожиданно для себя столкнулась, что в местных пабликах прошла компрометирующая информация, что вызвало целую войну хейта. Неожиданно для меня причиной послужила моя аватарка в одной из социальных сетей, которая была сделана 24 февраля 2022 года, – рассказывает в видеоролике Одинцова. – Наверное, это было сделано в большей степени на эмоциях, потому что родная дочь находилась в тот момент в Киеве, и я сходила с ума от тревоги, волнения за её жизнь и здоровье. Равно, как и переживала за всех многочисленных родственников и друзей в Украине. Я, в общем, являюсь достаточно публичной личностью, и мне бы не хотелось, чтобы люди относились ко мне как-то отрицательно. Мне неприятно видеть какие-то определённые формулировки в свой адрес. Всю жизнь работаю в этом городе, в этом вузе, и я с ним связана не только по работе. Этот вуз мне дорог, поскольку в определённой степени был создан и построен моим отцом, который был фронтовиком, воевал, и он положил очень много сил на то, чтобы создать этот университет, сделать его таким, каким он во многом стал. Я положила много сил на то, чтобы никоим образом не уронить его честь, никаким образом не подвести своего папу. Я, конечно, не хотела бы, чтобы обо мне судили ошибочно. Чтобы какой-то минутный порыв послужил неправильному мнению обо мне. Я в Севастополе родилась, я всю жизнь здесь живу, работаю. Если чьи-то чувства я реально оскорбила, хочу извиниться за это».

Напомним, месяц назад главный университет Крыма, носящий имя российского ученого Вернадского, оказался в центре скандала с заукраинскими «ждунами». В начале преподаватель кафедры немецкой филологии КФУ Дарья Иваницкая – дочь депутата Сакского городского совета от Единой России Валентина Иваницкого, отличилась в социальных сетях в вышиванке и заставке с украинским флагом, а после оказалось, что супруга ректора КФУ Андрея Фалалеева, уроженка Львова и профессор филиала МГУ в Севастополе, Зоряна Герасимчук в августе прошлого года выехала в Турцию и обратно в Крым не вернулась.