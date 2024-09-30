Препятствия для голосования молдаван в России. Поможет ли это Санду переизбраться?

Молдавские избиратели, живущие на Западе и в России, оказались в неравных условиях – первые могут свободно и комфортно проголосовать, вторым – чинят всяческие препятствия, ибо правящему режиму в Кишинёве совсем не нужны голоса пророссийских граждан.

Сравните: ЦИК Молдавии на выборах 20 октября откроет в Италии 60 избирательных участков, в Германии – 26, во Франции – 20, в Великобритании – 17, в США – 16, в Румынии – 16, Испании – и 11 и т.д. В России, где проживает самая крупная в мире диаспора молдаван – несколько сотен тысяч человек, планировали открыть всего два участка, правда, после разразившегося в стране скандала решили все же увеличить их количество до пяти. Насколько эта ситуация соотносится с данным четыре года назад обещанием Санду «быть президентом для всех», и как разделение молдавских граждан на сорта может повлиять на результаты выборов? Об этом – в экспертном опросе «ПолитНавигатора».

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Александр Кориненко, политолог:

По мнению команды Майи Санду, западная диаспора должна ей обеспечить победу уже в первом туре. В самой Молдове у Санду такого шанса нет, даже учитывая зачищенный правый фланг, стерильное информационное поле, поддержку Запада и административный ресурс. Правящей команде очень важно ограничить в праве голоса тех избирателей, которые точно не отдадут свои голоса за Санду – это граждане Молдовы, живущие в России и Приднестровье, поэтому количество участков в РФ сокращают до двух, а для граждан Молдовы с левого берега – с 41 до 30. Победа действующего президента должна быть как можно более убедительной в процентном соотношении. Еще более важен результат по конституционному референдуму – здесь результат должен быть высоким, а не просто перейти порог в 50%. Необходимо создать картинку, что почти вся страна в едином порыве идет в ЕС, бодро маршируя с партийными флагами PAS. Санду с самого начала своего президентства разделила граждан на «хороших людей» и всех остальных. Четыре года проводится стигматизация и травля тех, кто не согласен с действующим курсом страны. Людей, критикующих курс, объявляют агентами Кремля, распространителями дезинформации и тому подобное: кто не с нами – тот против нас. Эти действия приносят определенные плоды Санду, у нее есть ядерный электорат, который ее фанатично поддерживает. В этот раз была использована тактика ненависти для сплочения своих сторонников, при этом именно страх, а не любовь к ней приведет сторонников действующего президента к избирательным участкам.

Анатолий Дирун, политолог:

Диаспора стала одним из ключевых факторов для обеспечения результата для партии власти. Стоит признать, что формировать диаспору как электоральный ресурс молдавские проевропейские партии начали еще с 2014-2015 годов. Тогда это действительно была своего рода гражданская инициатива. В полной мере этот фактор сыграл на выборах президента в 2019 году и обеспечил Майе Санду победу. Очевидно, что и оппозиция за последние четыре года всерьез взялась за работу с диаспорой в России – прежде всего как электоральным ресурсом. Понятно, что граждане Молдовы, проживающие в РФ, в подавляющей своей массе не будут голосовать за Санду. Партия власти это прекрасно понимает и с учетом того обстоятельства, что Москва объявлена угрозой на уровне национальной безопасности, количество избирательных участков свела до неприличного минимума. Насколько это поможет Майе Санду – вопрос открытый, так как сегодня ничего не мешает гражданам Молдовы, проживающим в России, настойчиво попросить своих родственников, живущих в Молдове, голосовать против действующего президента, тем самым нивелировать проблему минимального количества избирательных участков в РФ.

Игорь Шорников, директор тираспольского Института социально-политических исследований и регионального развития, доцент Финуниверситета при правительстве России:

Российские молдаване – это самый опасный для Санду и PAS контингент избирателей. Не зря на протяжении всех этих лет режим пытается изолировать молдавское информационное пространство от России. Для людей, которые руководят по западным методичкам, принципиально важно формировать благостную картинку из ЕС и, одновременно максимально неприглядное представление о России. Житель Молдовы вряд ли узнает истинную ситуацию, если не побывает в ЕС и России сам, либо если ему не расскажут о своем опыте родственники и друзья. И вот информация, которая разносится таким «сарафанным радио», очень пагубно отражается на мнении молдаван. При ближайшем рассмотрении оказывается, что «сказочный сад» Евросоюза не настолько благополучен и красив, а в «суровой» России комфортно и работать, и жить. Но самое главное – это отношение к людям и их перспективы в той или иной стране. За годы советской власти молдаване отвыкли от «кастовой» системы разделения общества, а в странах ЕС, оказывается, есть аристократия, средний класс и еще несколько страт. Гастарбайтеры автоматически попадают в разряд «низов», у которых мало шансов стать полноправными членами общества. В Россию же молдаване приезжают как в свое государство, как правило, они не испытывают языковых барьеров, а после получения гражданства РФ перед ними открываются все возможности большой страны – обширный рынок труда, хорошее образование, качественная медицина, высокий уровень цифровизации. Естественно, что люди довольно скоро перестают быть гастарбайтерами, они получают гражданство России и перевозят в страну свои семьи. К настоящему моменту более миллиона молдаван выехало за рубеж. Около половины из них находятся в России и возвращаться не собираются, при этом и молдавский паспорт хранят. Зная о ситуации в Молдове не понаслышке, они сравнивают ее с Россией и, конечно, желают своей стране не мифической евроинтеграции, а вполне реального сближения с Россией в рамках имеющихся интеграционных объединений, куда Молдову зовут без всяких предварительных условий. В Евросоюзе молдавские гастарбайтеры зарабатывают больше, чем в России, но их бесправное положение, а также культурные и языковые барьеры обнуляют это преимущество. Неудивительно, что за последние четыре года популярность идеи евроинтеграции Молдовы снизилась примерно вдвое, а идея интеграции с Россией и Евразийским союзом остается устойчивой, несмотря на шквал очерняющей пропаганды. Партия власти в Молдове надеется провернуть на предстоящих выборах тот же фокус, что и в 2020 году, когда европейская диаспора обеспечила Майе Санду победу. Думаю, что на этот раз их расчет не оправдается. Сегодня и Евросоюз не тот, и Россия иная. Диаспора в ЕС сейчас хорошо осведомлена о положении дел в Молдове, и ей передаются критические настроения жителей республики. Предположу, что в этом году будет очень сложно мобилизовать диаспору просто прийти на выборы и тем более проголосовать за Санду. Очень интересно, как диаспора в ЕС проголосует на референдуме «за евроинтеграцию», допускаю, что результат может быть неоднозначным. Что же касается молдавской диаспоры в России, то полностью ее мнение проигнорировать не удастся. Оно обязательно найдет свое отражение через родственников и знакомых, которые остались в Молдове.