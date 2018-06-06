06.06.2018, Донецк, Владимир Гладков

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Пресечена попытка покушения на Эдуарда Басурина

Сотрудниками спецслужбы ДНР был пойман информатор СБУ гражданин Королевства Иордания Хальдун Найеф Саил Харахшех. Установлено, что передаваемая им сотрудникам СБУ информация использовалась для подготовки покушения на жизнь представителя оперативного командования ДНР, полковника Эдуарда Басурина.

Об этом заявили в пресс-службе МГБ ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В августе 2016 года иностранец был задержан сотрудниками СБУ при пересечении украинского КПВВ «Марьинка». В ходе общения, представители украинской спецслужбы, шантажируя Хальдун Найеф Саил Харахшеха депортацией с территории Украины за надуманное правонарушение, склонили его к сотрудничеству», – сообщили в МГБ.

В течение 2016-2018 годов Хальдун Найеф Саил Харахшех по заданию сотрудников СБУ осуществлял тайниковые операции, а именно – выемку и закладку в заранее подготовленные места различных предметов, в том числе оружие, боеприпасы, средства скрытой аудио и видео фиксации, производил видеосъемку различных объектов инфраструктуры, собирал информацию о расположении воинских частей ВС ДНР, данных военнослужащих, перемещениях военной техники.

«Зимой 2018 года иностранец получил задание по осуществлению наблюдения за адресом проживания высокопоставленного военнослужащего ВС ДНР – заместителя командующего Корпуса Министерства Обороны ДНР полковника Эдуарда Александровича Басурина», – заявили в ведомстве.

«Меня зовут Хальдун Найеф Саил Харахшех, 02.06.1986 г.р., уроженец г. Джараш королевство Иордания, – рассказал задержанный. – Приехал на территорию Украины в 2007 году, чтобы учиться в Донецком медицинском университете. Учился там до 2014 года, потом уехал в Краматорск. При пересечении блок-поста «Марьинка» я был завербован сотрудниками СБУ в связи с тем, что у меня в телефоне нашли фотографии денег, после чего предъявили обвинение, что я якобы занимаюсь чёрными делами, угрожали депортацией, тем, что найдут какую-то статью, чтобы меня посадить. Предлагали с ними сотрудничать.

Так как у меня не было выбора, я начал с ними сотрудничать, и в течении года я выполнял задания, которые мне дали. Среди них были такие задания, как фотография объектов, перевоз на территорию денег, закладки, информационные носители, оружие. Я перевозил оружие, мне дали ключи от дома, мне дали закладки, указали на карте, куда надо заложить. Было задание снять несколько объектов. После чего я был задержан сотрудниками МГБ и нахожусь в Донецке».

Отметим, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 321 УК ДНР «Шпионаж».

Согласно уголовному законодательству ДНР ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.