Пресечена украинская попытка диверсии на энергообъекте в Крыму

Светлана Храмова.  
19.04.2023 11:12
  (Мск) , Симферополь
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Дзен, Диверсии, Крым, Россия, Спецслужбы, Украина, ФСБ


В Керчи предотвращена попытка диверсии на одном из объектов энергетической системы.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

В Керчи предотвращена попытка диверсии на одном из объектов энергетической системы. Об этом, передает...

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«В результате проведенных мероприятий задержан причастный к подготовке данного преступления гражданин России и Украины 1971 года рождения. В адресе его проживания изъяты: самодельное взрывное устройство и средства связи, содержащие переписку с представителем спецслужб Украины, координировавшим его преступную деятельность», – говорится в сообщении.

Отмечается, что против задержанного возбуждены уголовные дела по ч.1 ст. 30, ч. 1 ст. 281 (приготовление к диверсии) и ч.1 ст. 222.1 (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК России.

В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Террористу грозит лишение свободы сроком до 20 лет или пожизненное заключение.

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