«Пресловутые «вільні козаки» давно вывелись – на убой отправят всех поголовно» – Ваджра

Любовь Смирнова.  
06.09.2024 19:44
  (Мск) , Симферополь
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Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Запад, Мобилизация, Нацизм, Общество, Политика, Политические репрессии, Пропаганда, Россия, Скандал, Украина


Легенды о казацком свободолюбии и непокорности остались в истории, а на поверку даже в Киеве были поражены податливости населения.

Об этом в эфире «Крым 24» заявил главный редактор портала «Альтернатива» Андрей Ваджра, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Легенды о казацком свободолюбии и непокорности остались в истории, а на поверку даже в...

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«Что поразило всех больше всего: оказалось, что население Украины по своему характеру, природе и ментальности так устроено, что с ним можно делать всё что угодно. Это было поразительное открытие. И сидящее в Киеве панство вдруг поняло, что с народом Украины можно вообще не считаться. Это население как неживое, как предметы, как механические детали из машины. Его можно комбинировать в любых вариациях, с ним можно делать всё что угодно, включая самые неприличные вещи. А как удивились на Западе, что им удалось среди варваров найти некую популяцию, которую можно просто отправить на убой, и она даже не бекает», – отметил он.

Обозреватель добавил, что с осознанием этого факта и в Киеве, и на Западе сделали выводы, что можно преспокойно отправлять на убой мужское население, не опасаясь появления банд и казацких партизанских отрядов.

«Для партизанских отрядов надо берега потерять, а как могут потерять берега люди, которые по расписанию на коленях стоят. Едет какое-то чмо на машине с матюгальником по улице и всех ставит на колени. Я его не вижу, только слышу голос этого дегенерата. Но все становятся на колени, или раком, как кому угодно. И этих людей представить в автомобилях с пулемётами? Что они где-то, кого-то грабят?

Им в Курске отдушину дали, когда туда собрались: заходите и делайте всё, что хотите, буквально, все разрешено. Они же в Курск побежали многие по этим мотивам, туда и урок отправили, и людей, не обременённых какими-то моральными нормами. Туда, все туда. Канализируется всё это, в определённые рамки заводится», – заключил Ваджра.

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