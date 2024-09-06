Легенды о казацком свободолюбии и непокорности остались в истории, а на поверку даже в Киеве были поражены податливости населения.

Об этом в эфире «Крым 24» заявил главный редактор портала «Альтернатива» Андрей Ваджра, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что поразило всех больше всего: оказалось, что население Украины по своему характеру, природе и ментальности так устроено, что с ним можно делать всё что угодно. Это было поразительное открытие. И сидящее в Киеве панство вдруг поняло, что с народом Украины можно вообще не считаться. Это население как неживое, как предметы, как механические детали из машины. Его можно комбинировать в любых вариациях, с ним можно делать всё что угодно, включая самые неприличные вещи. А как удивились на Западе, что им удалось среди варваров найти некую популяцию, которую можно просто отправить на убой, и она даже не бекает», – отметил он.

Обозреватель добавил, что с осознанием этого факта и в Киеве, и на Западе сделали выводы, что можно преспокойно отправлять на убой мужское население, не опасаясь появления банд и казацких партизанских отрядов.



«Для партизанских отрядов надо берега потерять, а как могут потерять берега люди, которые по расписанию на коленях стоят. Едет какое-то чмо на машине с матюгальником по улице и всех ставит на колени. Я его не вижу, только слышу голос этого дегенерата. Но все становятся на колени, или раком, как кому угодно. И этих людей представить в автомобилях с пулемётами? Что они где-то, кого-то грабят? Им в Курске отдушину дали, когда туда собрались: заходите и делайте всё, что хотите, буквально, все разрешено. Они же в Курск побежали многие по этим мотивам, туда и урок отправили, и людей, не обременённых какими-то моральными нормами. Туда, все туда. Канализируется всё это, в определённые рамки заводится», – заключил Ваджра.