Пресненский суд рассмотрит иск Пригожина к «Эху Москвы»

11.06.2021, Москва, Максим Никифоров

Евгений Пригожин подал исковое заявление в Пресненский районный суд. ЗАО «Эхо Москвы», главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов и главный редактор сайта Виталий Рувинский выступают ответчиками по иску.

Предприниматель намерен добиться удаления и опровержения недостоверной информации: радиостанция опубликовала материалы, в которых называла Пригожина «хозяином ЧВК Вагнера».

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«В случае неудаления оспариваемых сведений установить штраф в размере 200 тысяч рублей, а также взыскать с ответчиков по 30 тысяч рублей в день при дальнейшем неисполнении решения суда», – сообщает пресс-служба компании.

В пресс-службе также заметили, что журналистам следует проверять информацию на достоверность перед публикацией. Это позволит избежать нарушения российских законов. Распространение непроверенных сведений свидетельствует о неуважении радиостанции к своим читателям.

Ранее предприниматель прокомментировал журналистам выигранные им иски по делам о защите чести, достоинства и деловой репутации. По словам Пригожина, он обещал «приучить к горшку» представителей внесистемной российской оппозиции и выполнил свое обещание.