Пресс-марафон Зеленского высветил всё убожество украинских журналистов

11.10.2019, Киев, Игорь Петров

Низкий профессиональный уровень и неадекватность медиасообщества Украины наглядно продемонстрировал прошедший 10 октября пресс-марафон президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил Сергей Белашко, директор Агентства социальных коммуникаций.

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«Обращает на себя внимание.. Когда украинских журналистов собрали в одном месте и предоставили им возможность задавать вопросы, то оказалось, что это очень печальное зрелище.

Там были и иностранные журналисты, и они на фоне этой тупой быдломассы выглядели просто какими-то «интеллигаторами». Гигантами мысли и титанами духа.

Хотя они, в общем-то, не демонстрировали чего-то из ряда вон выходящего, просто это были нормальные журналисты, которые задавали адекватные по содержанию вопросы, а не переспрашивали по двадцать раз одно и то же, не пытались манипулировать, не несли какую-то пургу, как это делали наши.

В моем «рейтинге зрительских симпатий» украинских журналистов первое место заняла девочка, которая спросила, будут ли привлекаться к переговорам т.н. узники Кремля, поскольку они, по ее мнению, знают психологию Путина как никто.

Мне сложно представить, чтобы такое спросил, например, немецкий журналист. И когда приходят такие вот девочки и мальчики, то задают такие вот вопросы, начинают рассказывать о каких-то своих былых достижениях, вспоминать каких-то общих знакомых и т.д.

Ну как, например, можно задавать по 80 раз вопрос про формулу Штайнмайера при том, что можно было смотреть трансляцию и видеть, что такой вопрос уже задавали? Или как можно говорить «я хотел задать вопрос про Донбасс но тут уже спросили, поэтому я сейчас передам слово коллеге, с которым мы вместе работали в одном издании, а сейчас он работает в другом, но он все равно хороший парень, пусть задаст вам вопрос».

Глядя на такого журналиста начинаешь думать – а зачем ты вообще сюда пришел, сел за стол и делаешь умное лицо?

Зеленский тоже выглядел весьма печально – и в интеллектуальном плане, и с чувством юмора у него не раз возникали сложности (потому что он не на сцене). Поэтому он говорил такие фразы как «передать привет жертвам Бабьего Яра» и прочее.

Все было печально, но на общем фоне вот этой журналистской массы он смотрелся достойно.

Как вообще возникла идея этого пресс-марафона? Зеленский игнорировал журналистов и во время предвыборной кампании, и после нее, когда он уже стал президентом, создавал большинство в парламенте, правительство и т.д.

Он и его партия пытались выстроить прямую коммуникацию – через соцсети, через лидеров общественного мнения и прочее. Но общество хотело видеть это все в телевизоре – чтобы вот пришел, ответил на вопросы и т.д.

Ну он и показал обществу, что из себя представляет та публика, которая претендует на роль «четвертой власти», на роль какого-то там общественного контролера, который стоит над властью с кнутом и следит, чтобы та не воровала и т.д.

Оказалось, что все эти «псы демократии» на самом деле никакие не псы, а тупые бараны, которые не способны ни украсть, ни посторожить.

Это – основной вывод, который можно сделать по итогам пресс-марафона.

Думаю, что, кроме прочего, этот пресс-марафон снизит доверие украинских избирателей к украинским СМИ. 80% того, что там происходило, было ниже плинтуса, а из оставшихся 20% половина приходится на иностранных журналистов, которые придавали всему мероприятию какую-то видимость приличия в интеллектуальном плане.

И я не понимаю, почему Зеленский, так сказать, метал бисер перед свиньями – некоторые вопросы надо было пресекать в достаточно жесткой форме, а тех, кто их задает, отправлять с такого мероприятия в их редакции. Просто чтобы они не позорили ни профессию, ни самих себя», – резюмировал Белашко.