Песков продолжает оправдывать «испуганных патриотов»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков продолжает оправдывать людей, которые покинули Россию после начала СВО.

Об этом он заявил в интервью студенческой телестудии МГИМО, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

«Есть очень много людей, запутавшихся и испугавшихся. Страх – это нормальное чувство, присущее человеку в определенных жизненных ситуациях. Кто-то даже уехал из страны.

Но кто-то уехал и стал ругать, порочить свою Родину. Вот этим людям вернуться будет очень сложно, потому что мы все остались здесь – люди, которые болеют душой за свою страну.

Люди могут их уже не принять, но всегда примут тех, кто запутался. Да и прощать их не за что. Они не виноваты.

Но тем, кто разинул рот на свою страну, будет очень сложно объясниться с людьми, которые живут у нас», – сказал Песков.