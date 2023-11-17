Песков продолжает оправдывать «испуганных патриотов»

Елена Острякова.  
17.11.2023 14:55
  (Мск) , Москва
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Дзен, Политика, Россия, Сюжет дня, Эмиграция


Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков продолжает оправдывать людей, которые покинули Россию после начала СВО.

Об этом он заявил в интервью студенческой телестудии МГИМО, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков продолжает оправдывать людей, которые покинули Россию после начала СВО....

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«Есть очень много людей, запутавшихся и испугавшихся. Страх – это нормальное чувство, присущее человеку в определенных жизненных ситуациях. Кто-то даже уехал из страны.

Но кто-то уехал и стал ругать, порочить свою Родину. Вот этим людям вернуться будет очень сложно, потому что мы все остались здесь – люди, которые болеют душой за свою страну.

Люди могут их уже не принять, но всегда примут тех, кто запутался. Да и прощать их не за что. Они не виноваты.

Но тем, кто разинул рот на свою страну, будет очень сложно объясниться с людьми, которые живут у нас», – сказал Песков.

По его словам, «Родина открыта для всех, кроме врагов», которые собирают средства на ВСУ и публично порочат Россию. Песков уверяет, что среди его друзей нет таких врагов, хотя есть много людей, не поддерживающих СВО.

«Как такового разрыва у меня ни с кем не произошло. Более того, я с некоторыми до сих пор ругаюсь по телефону и пытаюсь объяснять нашу правду, чтобы они возвращались сюда. И я продолжу это делать», – сказал Песков.

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