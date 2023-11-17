Песков продолжает оправдывать «испуганных патриотов»
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков продолжает оправдывать людей, которые покинули Россию после начала СВО.
Об этом он заявил в интервью студенческой телестудии МГИМО, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Есть очень много людей, запутавшихся и испугавшихся. Страх – это нормальное чувство, присущее человеку в определенных жизненных ситуациях. Кто-то даже уехал из страны.
Но кто-то уехал и стал ругать, порочить свою Родину. Вот этим людям вернуться будет очень сложно, потому что мы все остались здесь – люди, которые болеют душой за свою страну.
Люди могут их уже не принять, но всегда примут тех, кто запутался. Да и прощать их не за что. Они не виноваты.
Но тем, кто разинул рот на свою страну, будет очень сложно объясниться с людьми, которые живут у нас», – сказал Песков.
По его словам, «Родина открыта для всех, кроме врагов», которые собирают средства на ВСУ и публично порочат Россию. Песков уверяет, что среди его друзей нет таких врагов, хотя есть много людей, не поддерживающих СВО.
«Как такового разрыва у меня ни с кем не произошло. Более того, я с некоторыми до сих пор ругаюсь по телефону и пытаюсь объяснять нашу правду, чтобы они возвращались сюда. И я продолжу это делать», – сказал Песков.
Спасибо!
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