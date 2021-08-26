Пресс-секретарь УПЦ объявил Варфоломея рейдером

Новости Украины

Украинская власть не стремится преодолевать наследие Петра Порошенко в виде созданной им из раскольников церкви, гонений и захватов храмов, что показал визит в Киев Константинопольского патриарха Варфоломея.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил пресс-секретарь Украинской православной церкив Василий Анисимов.

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«Это был визит рейдера. Представьте себе, что кто-то отхватил часть вашей жилплощади, а потом он заявляется туда и начинает диктовать хозяевам, что ему надо. Получилось что-то вроде этого. Варфоломей вел себя совершенно нагло. Он видел, какие у нас проходят крестные ходы, как поддерживают блаженнейшего Онуфрия. Но очень хотелось ухватиться за имущество, и он ухватился за всю эту всю историю Порошенко с томосом, за сделанную под него новую церковь, подмявшую под себя и наши расколы, которые тоже выступают против Варфоломея)», – – отметил Анисимов.

«В общем, Варфоломей устроил весь этот раздрай и приехал, чтобы его ещё более усугубить. Однако, как мы видим, при всех нарушениях его всё же не пустили на молебен, когда Украину благословляли в Софии Киевской, потому что там был блаженнейший Онуфрий, а мы сказали, что если будет Варфоломей, то мы не будем принимать в этом участие. На параде его куда-то тоже запихнули среди гостей, которые приехали на «Крымскую платформу», камера его ни разу не показала», – добавил наш собеседник.

«Тем не менее, этот визит показал, что наша власть всё-таки не стремится преодолевать преступное наследие Порошенко. Она никак не наказывает аферистов, которые осуществили вот предвыборную аферу, захватили у нас столько храмов. Сейчас священники и прихожане этих храмов молятся где-то в приспособленных для этого помещениях, в мая прошёл их съезд в Лавре. На нем они напомнили Зеленскому, что они все за него голосовали, думая, что он избавит их от этого богоборчества и разбоя, которые Порошенко учинил в Украине», – говорит пресс-секретарь УПЦ.

«Однако ничего не произошло, справедливость не восстановлена, православные по-прежнему находятся в ущемленном состоянии. До сих пор не отменены преступные антицерковные законопроекты, которые, в частности, позволяют местным властям вмешиваться в жизнь общин, перерегистрировать их и так далее. Таким образом, мало того, что вся страна находится в тяжелом положении, ещё и православные верующие находятся в таком тревожном, неопределенном состоянии», – сказал Анисимов.

Он отметил беспринципность Константинопольского патриарха, который меняет свои убеждения из-за материальной выгоды и в угоду политической конъюнктуре.

«Я хорошо помню, как 20 лет назад Варфоломей объявил украинскую унию ересью, не имеющей право на существование в христианстве. А сейчас он вручал главе униатов какую-то там панагию Варфоломею. Ну что это такое? Должна же быть хоть какая-то принципиальность. Если уж ты от имени Вселенской церкви какие-то важные заявления делаешь, то ты должен хотя бы сам их придерживаться.

Но получается так – Порошенко завёз два мешка конфет «Рошен» и то, что было высоким, стало низким, то, что было белым, стало чёрным, и наоборот. Варфоломей дискредитируют Константинопольский патриархат как политическую марионетку, связанную с коррупцией, с разного рода подношениями. Церковь так не должна поступать», – резюмировал Анисимов.