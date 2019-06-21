Пресс-секретарь Зеленского спалила шефу всю контору

21.06.2019, Киев, Владимир Гладков

Либо зал заседаний Конституционного суда Украины оборудован прослушкой, либо кто-то из судей обслуживает администрацию президента Зеленского и сообщает, что происходит за закрытыми дверями.

Такое мнение у себя в телеграмм-канале высказал озвучил киевский журналист Владимир Бойко, специализирующийся на расследованиях, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пресс-секретарь президента Зеленского Юлия Мендель в 16 час. 48 мин. 20 июня 2019 написала на своей Фейсбук-странице, что Конституционный Суд Украины только вынес решение о признании конституционным Указа президента о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины. Я понимаю, что в Администрации президента нет умных людей, и Мендель – лишнее тому подтверждение. Тем не менее, прошу передать этой экзальтированной особе, что в правовом государстве она уже на следующий день получила бы повестку на допрос», – отметил журналист.

Он подчеркнул, что в администрации Зеленского могли узнать о решении Конституционного суда до его обнародования только путем грубого нарушения тайны совещательной комнаты.

«Другими словами – или зал заседаний Конституционного суда Украины оборудован техникой для негласного снятия информации, или кто-то из судей обслуживает АП и сообщает, что происходит за закрытыми дверями», – добавил Бойко.