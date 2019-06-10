Пресс-секретари Зеленского и Луценко устроили заочную дуэль

10.06.2019, Киев, Семен Дорошенко

Администрации Президента Украины непонятны мотивы генпрокурора Украины Юрия Луценко, заявившего о возбуждении трех уголовных производств против руководителя трехсторонней контактной группы в Минске Леонида Кучмы, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщила пресс-секретарь президента Юлия Мендель во время брифинга в АП.

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“Мы не понимаем, какими основаниями руководствовался Генеральный прокурор, когда открывал эти дела, потому что в прошлый раз на нашем брифинге глава украинской делегации ТКГ объяснил подробно все вопросы и по экономической блокаде на Донбассе, и по обстрелах в ответ”, – отметила Мендель.

По ее словам, АП, с другой стороны, удивлена отсутствием реакции главы ГПУ на факт посещения политиками Юрием Бойко и Виктором Медведчуком Москвы, которые уже дважды встречались с представителями власти России. “Нет никаких правовых решений по этому поводу”, – отметила пресс-секретарь главы государства.

В свою очередь, пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган написала в соцсети, что Генеральная прокуратура Украины четыре месяца ждет от СБУ выводов экспертизы о вероятной государственной измене Виктора Медведчука.

“ГПУ с февраля текущего года ожидает от СБУ выводов экспертизы, о чем Генпрокурор уже напомнил и. о. председателя СБУ И. Баканову в официальном письме. Полеты других украинских деятелей в Москву и их встречи с руководством страны-агрессора – конечно, возмутительный феномен воюющей страны. Чтобы положить этому конец, ГПУ давно предлагает принять закон о коллаборантстве”, – написала Сарган.

Без такого закона, по словам Сарган, ни встречи украинских политиков в Кремле, ни фото украинской журналистки на фоне Красной площади не могут служить основанием для регистрации уголовного производства.

“Пресс-секретарь президента должна была знать, что уголовные производства по статьям о государственной измене относятся к подследственности СБУ, руководитель которого находится в прямом подчинении Президента Украины”, – “уколола” Мендель Сарган.

Напомним, в Генеральной прокуратуре 7 мая были зарегистрированы три уголовных производства по результатам заявления представителя Украины в Трехсторонний контактной группе Леонида Кучмы относительно Донбасса. Виктор Медведчук считается лоббистом, близким не только к Кремлю, но и к бывшему президенту Петра Порошенко, который создал для него режим благоприятствования на Украине.