Пресс-секретарша Навального сбежала из России

30.08.2021 17:15 (Мск), Москва, Елена Острякова

Пресс-секретарша блогера-уголовника Алексея Навального Кира Ярмыш, ранее приговоренная к полутора годам ограничения свободы, сбежала из России.

Об этом в своем телеграм-канале написал экс-юрист экстремистской организации ФБК Виталий Серуканов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Улетела в Хельсинки. Угадайте, где она всплывёт дальше? Конечно. Продолжит свою экстремистскую деятельность из Литвы. На харчи североамериканских фондов», – написал Серуканов.

Приговор в отношении Ярмыш был вынесен 16 августа. 27 августа ее адвокаты обжаловали решение суда.

Ранее зазором между вынесением приговора и его вступлением в законную силу воспользовалась женщина, рекомендующая себя юристкой Навального, – Любовь Соболь. Согласно первоначальной версии, она после развода отправилась с любовником (оператором ФБК) в Турцию.

Однако, по информации того же Серуканова, Соболь сейчас находится в Литве.

«Соболь тусуется в Вильнюсе. Примерно неделю назад (там же) провела тяжелую встречу с Волковым и Ждановым. Судя по ее состоянию после встреч — ничего принципиально нового не произошло. Соболь продолжит курс на расход со структурами Волкова/Певчих», – написал Серуканов.

Сама Соболь сообщила в соцсетях, что сделала пластическую операцию в Армении.

Журналист RT Алексей Репин возмущен тем, что власти позволяют оппозиционеркам бежать из страны.

«Побег Любы Соболь был с юридическим казусом, тогда приговор не вступил в законную силу, а браслет уже сняли. В любом случае это уход от наказания, по сути, побег – за это грозят настоящие нары, а не теплый плед и домашний диван. Но, приговор Ярмыш, как я понимаю, вступил в силу с момента оглашения, но с правом обжалования. Браслет, судя по всему тоже сняли. Но как она пересекла границу?! Паспорт должны были изъять! В любом случае и Соболь, и Ярмыш теперь никакие не политические, как их называли рукопожатные, они обыкновенные 100% уголовницы. Найти и посадить. И наказать тех, кто упустил», – написал Репин.

Впрочем, еще одна оппозиционерка Люся Штейн, проходившая по тому же делу, что и Ярмыш с Соболь, заявила в интервью телеканалу-иноагенту «Дождь», что власть осознанно подталкивает ее к побегу из страны. С Штейн так же сняли браслет и освободили из-под домашнего ареста после вынесения приговора. Она могла уехать, но не захотела.

Приговоры Соболь, Ярмыш и Штейн предусматривают запрет на выход из дома с 22 до 6 часов. Им было нельзя менять постоянное место жительства, ходить на массовые мероприятия, выезжать из Москвы и Московской области, а также нужно будет отмечаться в инспекции раз в месяц.

Все три женщины проходили по так называемому «санитарному делу». Им вменяются призывы к незаконным массовым акциям в период пандемии.