Пресс-секретарша Зеленского бросилась на журналиста американского СМИ

27.09.2019, Киев, Максим Карпенко

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель буквально грудью бросилась на защиту своего шефа Владимира Зеленского от назойливого корреспондента спонсируемой Госдепом США радиостанции «Радио Свобода» Сергея Андрушко, пытавшегося задать вопрос главе государства.

Андрушко снимал сюжет для программы «Схемы», разоблачающей главу Офиса президента Андрея Богдана – как оказалось, тот работал в правительстве Николая Азарова во времена начала Евромайдана и, более того, из рук тогдашней «преступной власти» получал высокие награды Кабмина.

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Когда Андрушко хотел подойти к президенту и задать вопрос Зеленскому о его подопечном, Мендель оттолкнула журналиста.

«Кто может объяснить в какой цивилизованной стране мира пресс-секретарь президента позволяет себе подобное в момент, когда журналист хочет задать вопрос первым лицам! Это как называется?! Свобода слова ?! Вы там в США о новой стране говорите сейчас? Ну, вот пару скринов с «новой страны», – прокомментировал инцидент в своем блоге член совета по защите свободы слова при президенте Украины Михаил Ткач (впрочем, ранее, когда охрана Петра Порошенко буквально закрыла рукой рот российской журналистке, пытавшейся задать вопрос на переговорах в Минске, украинских борцов за свободу слова это не волновало).

Напомним, Сергей Андрушко уже имеет горький опыт общения с охраной президента.

В 2010-м году во время выставки «Афро-2010» работавший в то время на телеканал СТБ Андрушко попытался пройти за президентом Виктором Януковичем, который осматривал экспозицию, но путь ему перегородили бодигарды главы государства. После словесной перепалки они повалили Андрушко на пол. Тогда инцидент был раздут противниками Януковича как свидетельство борьбы с «независимой прессой».