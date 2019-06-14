14.06.2019, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Политика, Россия
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Пресс-служба Лукашенко поставила Путина на четвертое место

Сайты президентов РФ и Белоруссии сообщили о беседе двух лидеров на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Лидеры России и Белоруссии подтвердили, в частности, намерение провести двустороннюю встречу в ближайшее время. Президенты обсудили также актуальные вопросы интеграции. Кроме того, Владимир Путин и Александр Лукашенко затронули тему проведения в Минске II Европейских игр», – сообщает официальный сайт Кремля отдельной новостью.

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Сайт президента Белоруссии упоминает Владимира Путина четвертым в перечне встреч Александра Лукашенко после лидеров Индии, Афганистана и Китая.

«Александр Лукашенко пригласил Владимира Путина посетить II Европейские игры, президенты обсудили участие в них российских спортсменов. Были подтверждены ранее достигнутые договоренности о встрече для обсуждения вопросов дальнейшей интеграции. Пользуясь cлучаем, Александр Лукашенко лично поздравил Владимира Путина с прошедшим недавно государственным праздником – Днем России», – говорится в сообщении.

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