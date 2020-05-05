05.05.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Скандал, СМИ
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Пресс-служба президента РБ по-своему истолковала беседу Лукашенко с Путиным


Сегодня состоялся телефонный разговор президентов России и Белоруссии.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Обсуждена ситуация вокруг распространения пандемии коронавируса», – уточнили в Москве.

«Лидеры подробно информировали друг друга о мерах, предпринимаемых по борьбе с инфекцией и ее последствиями. Александр Лукашенко передал пожелания скорейшего выздоровления Председателю Правительства России Михаилу Мишустину», – говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Из информации на официальном сайте президента Белоруссии основной акцент делается на подготовке к празднованию Дня Победы, о чем Кремль вообще не упоминает.

«Александр Лукашенко рассказал российскому коллеге о подготовке парада к 75-летию Победы и ситуации в Беларуси в целом», – говорится в сообщении.

При этом пресс-службы обоих лидеров сообщают, что в ходе беседы были затронуты некоторые вопросы взаимодействия в рамках Союзного государства, в частности кадровые вопросы.

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