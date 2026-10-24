Против специального представителя Госдумы по вопросам миграции и гражданства Константина Затулина ведется «скоординированная информационная кампания».

Об этом говорится в заявлении пресс-службы депутата, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В последние дни в ряде медиаресурсов и телеграм-каналов развёрнута оголтелая кампания, направленная на дискредитацию депутата Государственной Думы, специального представителя Госдумы по вопросам миграции и гражданства К.Ф. Затулина.

Обращаем внимание на состав участников этой кампании. Её ядро составили те, кто проиграл выборы в Государственную Думу (Матвеев, Делягин), и те, кто на протяжении многих лет не может получить доступ к реальным рычагам власти (Малафеев). Их объединило общее переживание: ни народ, ни власть не идут им навстречу, тогда как заниматься миграционной политикой хочется.

Именно на этой почве сложилась коалиция, которая сознательно извращает позицию действующего депутата — избранного в шестой раз и в третий раз назначенного на должность Специального представителя Госдумы по вопросам миграции.

Методы этой коалиции хорошо известны: вырывание цитат из контекста, передёргивание фактов, голословные и беспочвенные обвинения. Очернению подвергается весь жизненный путь политика, в июле уже в четвёртый раз награжденного Президентом Владимиром Путиным, в 26г. Орденом за заслуги. Мы вынуждены констатировать, что речь идёт не о дискуссии, а о целенаправленной информационной атаке.

На официальных ресурсах Константина Затулина и Института стран СНГ в открытом доступе размещены выступления и материалы по миграционной проблематике. Из них отчётливо видно: депутат Затулин выступает за разумную миграционную политику.

Он является автором закона о реестре контролируемых лиц и многих других законодательных инициатив, продолжает продвигать внесенные ещё в 2021-2023гг. законопроекты «О репатриации» с таким определением понятия «соотечественник», которое исключает причисление к ним и получение гражданства в упрощённом порядке людьми, у которых теперь, после распада Советского Союза, есть собственные Отечество, государство. В том числе не распространение прав и привилегий российских соотечественников на народы Средней Азии, в «завозе» которых в Россию бессовестно обвиняют депутата Затулина. К сожалению, ему зачастую приходится бороться за это в одиночку. Ни словом, ни делом не поощряя бесконтрольную миграцию Константин Затулин требует лишь не делать ее поводом для межнациональной розни, оскорблений, и поиска дешевой популярности у населения, да еще в период военных действий.

Нашу тревогу вызывает пропаганда оппонентов. Они не единожды призывали к погромам, ядерным ударам по Украине и продолжают навязывать агрессию на национальной почве. Но расчеловечивание отношений с народами бывших республик СССР не закончится на мигрантах: оно неизбежно сталкивает русских с гражданами других национальностей и малых народов внутри самой Российской Федерации, а это прямой путь к расколу государства. Разве мы забыли, как лозунги «Хватит кормить Кавказ» будоражили наше общество в 90-е гг.?

Татары, чеченцы, адыги — не могут «уехать к себе домой» из России. Россия – их Родина. Нас же призывают отказаться от того, на чём веками строилась российская государственность, — великодержавного кода, способного объединять, сплачивать и сохранять в России разные народы и культуры.

Признаем: чернители верно избрали мишенью Затулина: он им противостоит и он не сдастся. При поддержке, надеемся, всех честных и думающих людей.

Тем же, кто читает массовые вбросы информации по верхам, мы адресуем призыв: вникните, разберитесь и не дайте ввести себя в заблуждение, которое может стоить России её будущего».