Престарелая русофобка не приняла заигрываний Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал указание руководителям силовых ведомств не задерживать во время уличных акций известную «городскую сумасшедшую» – 73-летнюю русофобку Нину Багинскую.
Об этом он заявил на совещании, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Вы смотрите только Нину Багинскую не забирайте с площадей. Если ее забрать, оппозиции не будет. Некому будет ходить. Она еще в службе безопасности Позняка (бежавшего в США белорусского ультранационалиста – ред.) работала. Молодец. Она убежденный человек, что тут скажешь. Да, ее взгляды кардинально расходятся с нашими. Это убежденный человек, ее ни в коем случае нельзя забирать с улицы, потому что декорации исчезнут», – сказал Лукашенко.
Престарелая русофобка не восприняла комплиментов президента.
«Это он говорит, чтобы оправдать свою охрану, в которой тысяча человек. А у Позняка никогда не было охраны, были друзья, которые с ним встречались, иногда шли рядом.
Это его беда — лживость во всем. Он якобы меня похвалил за преданность взглядам. Но не сказал, что у меня половину пенсии уже который год забирают на штрафы. Разве это не репрессии?
Уже который год я не плачу за транспорт, но сейчас простые пассажиры узнают, приветствуют, выражают поддержку, так и контролерам стыдно меня трогать», – сказала Багинская американскому «Радио Свобода».
Она считает, что милиция ее не задерживает, потому что просто боится связываться. Она приветствует использование на акциях националистической коллаборантской символики и белорусского языка.
Еще до начала массовых протестов Багинская принимала участие во всех антироссийских акциях в Минске, на которых критически высказывалась в адрес России, русского языка и русских.
На последних акциях Багинская вела себя крайне агрессивно, регулярно накидываясь на бойцов ОМОН и пытаясь ударить их ногами и обзывая «путинскими суками». При этом милиция ее ни разу не задерживала, а только иногда усаживала в автозак и отвозила подальше.
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