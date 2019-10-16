Престарелого Кучму поразила болезнь Альцгеймера

16.10.2019, Москва, Владимир Гладков

Представитель Украины на переговорах в Минске Леонид Кучма уже не помнит, как проходили предыдущие разведения противоборствующих сторон в Донбассе.

Об этом в ходе прямого включения из Минска в эфире телеканала «Россия-1» рассказал спецпредставитель ЛНР на минских переговорах Родион Мирошник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На данный момент мы наблюдаем одну парадоксальную вещь: чем более эфемерной становится перспектива встречи в Нормандском формате, тем сильнее украинская сторона пытается отыграть обратно ранее достигнутые договорённости. Прямо сейчас очень детально и долго обсуждался вопрос, почему же не произошло разведения сил и средств в Золотом и Петровском. Украинская сторона на голубом глазу заявляет, что они сами слышали обстрелы и потому к этой ситуации они были совершенно не готовы, к чему добавлял Кучма, что люди оказывается были против того, чтобы было произведено разведение.

Однако есть небольшое уточнение, что люди в общем-то были против того, чтобы вооружённые формирования входили в сам город, потому что сейчас они за пределами города, а как только будут выведены из демилитаризованной зоны, то как раз попадут в посёлок Золотое, где, по всей вероятности, местные не очень рады их видеть», – рассказал представитель ЛНР.

«Месяц назад господин Кучма отказывался подписывать формулу Штайнмайера, а сейчас он заявляет о том, что люди в Золотом боятся и не хотят разведения, поэтому он предлагает Контактной группе услышать людей. Хотя три года назад при том же представителе Украины господине Кучме произошло безболезненное разведение, а несколько позже в одностороннем порядке украинская сторона всё вернула назад.

Сейчас украинская сторона напирает на то, чтобы были соблюдены семь дней без обстрелов, что говорит о том, что украинская сторона в любой момент, как она делала на Станице Луганской на протяжении трёх лет, может организовать любой обстрел, неважно, с какой стороны, который будет зафиксирован, и тем самым разведение будет сорвано.

Ищется механизм, благодаря которому украинская сторона не будет разводить свои войска до тех пор, пока не будут достигнуты какие-то договорённости во внутренней политике, не уберут оттуда националистов или не будут достигнуты какие-то иные внутриполитические вещи», – добавил Мирошник.