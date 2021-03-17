Престарелый Байден почти объявил войну России

17.03.2021, Москва, Елена Острякова

Президент США Джо Байден, отвечая на вопрос журналиста ABC, считает ли он убийцей президента РФ Владимира Путина, дал утвердительный ответ.

«Ммм… хммм… считаю», – сказал Байден.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

Также он сказал, что Россия «ответит за вмешательство в американские выборы». И тут же добавил, что США и Россия могут совместно работать в тех областях, где у них есть общие интересы.

На интервью Байдена оперативно отреагировал спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

«Байден своим заявлением оскорбил граждан нашей страны.

Это истерика от бессилия. Путин – наш президент, нападки на него – это нападки на нашу страну! Сегодняшнее заявление Байдена находится вне здравого смысла. Так не может себя вести руководитель страны, которая претендует на роль носителя демократических принципов и морали. Говорить так о нашем главе государства никому не позволено», – написал Володин в своем телеграм-канале.

Политолог Алексей Чеснаков, что после такого демарша президента США власти России не смогут ограничиться комментариями.

«Очевидно, что слова Байдена не могут остаться без сильного ответа. И формат этого ответа не предполагает обычный комментарий. Это не объявление войны, но уже очень похоже на то. Интересно, как после этого в Белом доме видят форматы личных контактов?», – написал Чеснаков.

Его коллега Максим Жаров придерживается противоположной точки зрения.

«Байден набирает очки в деле о своём предстоящем импичменте по недееспособности. Кремлю не стоит, на мой взгляд, на это реагировать. Стал бы Белый дом в начале 1985 года реагировать на слова находящегося при смерти генсека Черненко о том, что президент США Рональд Рейган «убийца»? Не стал бы», – написал Жаров.

Еще один политолог Марат Баширов обращает внимание на то, что в том же интервью Байден заявил, что они с Путиным понимают друг друга.

«Смысл его общей фразы можно двояко понимать: от того, что они равны и понимают друг друга как “убийцы” (вопрос только чего или кого) и до непоследовательности в рассуждении, как если бы Байден терял нить ответа из-за каких-то волн в его мозгу. Скандал? Да, скандал. Но, не такой уж и скандал-скандал», – написал Баширов.

Профессор Высшей школы экономики Дмитрий Евстафьев предполагает, что Байден вообще не понял, что сказал.

«Но те, кто его подводил к этой фразе, понимали прекрасно. Они проверяют нашу реакцию на то, что теперь любой заход на личные контакты, на “встречу в верхах” становится невозможным. Или связанными для нас с прямой потерей лица. Это сигнал – пока у власти Путин, вас будут только давить. Американцы четко сказали нашей элите: ваша судьба – в ваших руках. Вот, и посмотрим, кто заерзает и начнёт прокачивать разные проекты “переустройства власти” и “спасения России”, чтобы не потерять “достижения последних 30 лет», – написал Евстафьев.

Политолог Семен Уралов обращает внимание на то, что сегодня же



офис директора Национальной разведки США опубликовал доклад о попытках влияния на исход американских выборов «ряда российских правительственных организаций».

«Россию готовятся поместить в ряд стран-изгоев глобального мира.

“Глубинное государство” будет толкать престарелого президента к активным действиям. Показательно то, как активизировалась клиентелла США из Киева, Варшавы, Вильнюса и Риге – уже начался аукцион антироссийской риторики. Ставки будут повышаться потому что, “борьба с Путиным” снова станет весьма прибыльным бизнесом для политических элит и интеллигенции соседей России», – написал Уралов.