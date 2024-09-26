Нынешний посол в Британии, экс-главком ВСУ Валерий Залужный является одним из конструкторов системы кумовства в ТЦК и виновником всего творящегося с мобилизацией беспредела.

Об этом на канале объявленного в розыск в РФ политолога-русофоба Юрия Романенко заявил бывший боевик нацбата «Айдар», экс-депутат Верховной рады Иван Макар, называющий себя «правозащитником», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Это идеальный механизм коррупции, разработанный под руководством нашего славного героя Украины Залужного и не менее славного героя России Кивалова. Реально делается так: местное ТЦК местные через кума, свата, брата где-то знают, каждый знает, как подойти, у кого знакомый того начальника ТЦК и их сын, племянник, ещё кто-то получает отсрочку, оказывается больным, как Залужный. Кстати, известный «ухилянт» номер один на Украине. Но план нужно выполнять. Тех «ухилянтов» обилетили, и план выполняют за счёт чужаков. На чужаке можно попасться, у него опасно брать деньги, можно попасть на подставу, могут замести. На них план и выполняют. Всё идеально. Почему такие богатства у руководителей ТЦК, и у этой коррупции, безусловно, есть адресат сверху. Подозреваю, поскольку Залужный очень жалел глав ТЦК, которых сняли, что это Залужный был адресатом, с которым делились начальники ТЦК (это допущение!), то кто сейчас является адресатом, неизвестно. Вот такая ситуация», – пожаловался Макар.

«Есть политика государства, что это идёт служить быдло, с которым можно вести себя как угодно. Оно обязано защищать хозяев жизни. …Я всей душой желаю нам победы, но я бы огромным удовольствием побеждал бы не тех путинских наёмников, а наших Киваловых, Залужных и всю прочую подобную сволочь, которая крутится возле нашей власти», – негодует престарелый «айдаровец».