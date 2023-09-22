Престарелый политолог Зеленского не исключил изменения настроений на Украине и появления политиков-миротворцев

Вадим Москаленко .  
22.09.2023 20:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 543
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Даже в случае смены или гибели политического руководства – Киев не сменит нацистский курс и не пойдёт на примирение с Россией. Однако все может измениться, если общество устанет от войны.

Об этом на канале киевского журналиста Александра Шелеста заявил обслуживающий интересы офиса президента Украины политолог Владимир Фесенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Даже в случае смены или гибели политического руководства – Киев не сменит нацистский курс...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Политическое руководство страны будет ориентировано на общественное мнение. Но общественное мнение страны вряд ли изменится кардинально.

Я пока не вижу никаких предпосылок для изменения ситуации внутри страны. Даже если не будет Зеленского, будет коллективное политическое руководство, чья позиция мало чем будет отличаться от нынешней ситуации», – сказал Фесенко.

Он подчеркнул, что пророссийских политических сил на Украине не осталось, и предложить мир некому.

«Пророссийских сил в прежнем виде у нас не будет не только сейчас, но и после войны.

И в этом смысле кто может выступать в роли гипотетических сторонников мира? Сейчас вообще нет ответа на этот вопрос. Не знаю ни одной влиятельной силы, которая была бы готова заявить себя в качестве миротворца.

Вот если общественное настроение изменится – возможно, такие голоса начнут робко звучать, будут аккуратно зондировать общественное мнение. А то война затягивается, ресурсов мало. Западные партнёры настаивают, что надо выходить на прекращение огня», – резюмировал политолог.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Сентябрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    252627282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть