Престарелый политолог Зеленского не исключил изменения настроений на Украине и появления политиков-миротворцев

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Даже в случае смены или гибели политического руководства – Киев не сменит нацистский курс и не пойдёт на примирение с Россией. Однако все может измениться, если общество устанет от войны.

Об этом на канале киевского журналиста Александра Шелеста заявил обслуживающий интересы офиса президента Украины политолог Владимир Фесенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Политическое руководство страны будет ориентировано на общественное мнение. Но общественное мнение страны вряд ли изменится кардинально. Я пока не вижу никаких предпосылок для изменения ситуации внутри страны. Даже если не будет Зеленского, будет коллективное политическое руководство, чья позиция мало чем будет отличаться от нынешней ситуации», – сказал Фесенко.

Он подчеркнул, что пророссийских политических сил на Украине не осталось, и предложить мир некому.

«Пророссийских сил в прежнем виде у нас не будет не только сейчас, но и после войны. И в этом смысле кто может выступать в роли гипотетических сторонников мира? Сейчас вообще нет ответа на этот вопрос. Не знаю ни одной влиятельной силы, которая была бы готова заявить себя в качестве миротворца. Вот если общественное настроение изменится – возможно, такие голоса начнут робко звучать, будут аккуратно зондировать общественное мнение. А то война затягивается, ресурсов мало. Западные партнёры настаивают, что надо выходить на прекращение огня», – резюмировал политолог.