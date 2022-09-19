Преступления ОУН против поляков начались до Волынской резни – польское издание

19.09.2022  17:57 (Мск), Киев
Игорь Шкапа.  
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Дзен, Польша, СМИ, СССР, Украина
Новости Украины

Во время недавних мемориальных мероприятий к годовщине начала Второй мировой войны забывалось, что «в сентябре 1939 года украинцы убили больше поляков, чем вторгшиеся советы».

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет польское издание «Неон».

Во время недавних мемориальных мероприятий к годовщине начала Второй мировой войны забывалось, что «в...

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 «Преступления украинских националистов против польского народа начались вовсе не в 1943 году с Волынской резни. Напротив, кровавое украинское восстание против Польши продолжалось уже четвертый год, а первые вооруженные банды ОУН собирались в лесах уже в августе 1939 года, чтобы, не дожидаясь даже своих нацистских союзников, наброситься на поляков в суматохе первых недель начавшейся войны», – говорится в публикации.

Более того, когда «немцы отступили, выполнив протоколы к пакту Молотова-Риббентропа, те же украинцы одинаково приветствовали советы. И с оружием в руках они начали выхватывать пытавшихся пробраться в сторону Венгрии и Румынии польских офицеров, убивая их и выдавая НКВД».

«И разве это не должно быть уроком для храбрых Вооруженных Сил Польши, готовящихся к короткой победоносной войне с Россией?» – пишет автор, напоминая, что сейчас поляки «имеют за спиной что-то около 5 миллионов украинских переселенцев».

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