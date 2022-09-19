Преступления ОУН против поляков начались до Волынской резни – польское издание

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Новости Украины

Во время недавних мемориальных мероприятий к годовщине начала Второй мировой войны забывалось, что «в сентябре 1939 года украинцы убили больше поляков, чем вторгшиеся советы».

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет польское издание «Неон».

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«Преступления украинских националистов против польского народа начались вовсе не в 1943 году с Волынской резни. Напротив, кровавое украинское восстание против Польши продолжалось уже четвертый год, а первые вооруженные банды ОУН собирались в лесах уже в августе 1939 года, чтобы, не дожидаясь даже своих нацистских союзников, наброситься на поляков в суматохе первых недель начавшейся войны», – говорится в публикации.

Более того, когда «немцы отступили, выполнив протоколы к пакту Молотова-Риббентропа, те же украинцы одинаково приветствовали советы. И с оружием в руках они начали выхватывать пытавшихся пробраться в сторону Венгрии и Румынии польских офицеров, убивая их и выдавая НКВД».

«И разве это не должно быть уроком для храбрых Вооруженных Сил Польши, готовящихся к короткой победоносной войне с Россией?» – пишет автор, напоминая, что сейчас поляки «имеют за спиной что-то около 5 миллионов украинских переселенцев».