«Преступления ВСУ не менее ужасные, чем у «азовцев» – Пушилин о подготовке к трибуналу

Новости Украины

Трибунал в ДНР над украинскими военными преступниками может стать переворотом в сознании западного гражданского общества, которое фактически все эти годы спонсировало киевский режим, рассматривая Украину как жертву.

Об этом в эфире интернет-канала «Соловьев Live» заявил глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас, что касается мест – они уже подготовлены, мест подготовлено несколько. Нас интересует, в частности мариупольский трибунал, здесь во многом зависит все от следствия. Чтобы не было никаких вариаций и прочего, под трибунал будут подведены все военные преступники. Это не только «азовцы», потому что сейчас по мере расследования, по мере работы со свидетелями, с пострадавшими, в освобожденных населенных пунктах – порой, из с других подразделений, есть просто из регулярной украинской армии, там преступления не менее ужасные, более циничные. Потому что у всех только на слуху «Азов», – рассказал Пушилин.

Он подчеркнул, что будут предприняты все меры, чтобы трибунал смогли увидеть как можно больше людей со всего мира, чего так не хочет ни Украина, ни её западные хозяева.

«Для нас одной из целей проведения трибунала, помимо того, чтобы здесь возобладало справедливое наказание, для нас важно, чтобы об этих преступлениях узнал мир. Может быть, этого больше всего боится и украинский режим, и этого больше всего боятся их покровители. Потому что они-то рисовали из украинского режима чуть ли не жертв, героически сражающихся против агрессивной России, а на самом деле, когда начнется погружение, внимание будет приковано, я думаю, что США и Великобритания своих наблюдателей официально не пришлют, но с учетом СМИ, которых будет много, они будут за этим наблюдать, будет за этим наблюдать мир, соответственно, станет понятно – кого поддерживает Запад. Что там за нелюди, которые совершают такие преступления – за американские, европейские деньги и оружие. За что налогоплательщики делают отчисления. Это может быть серьезным переворотом в плане сознания гражданского общества на Западе. Конечно, этому противится Киев, в первую очередь», – добавил глава ДНР.