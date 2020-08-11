Преступная политика Зе-режима оставит без штанов тысячи украинцев – Муратов

11.08.2020, Донецк, Сергей Вредников

Объявленный украинским правительством старт рынка газа, казалось бы, должен подразумевать конкуренцию и снижение цен, однако на деле отрасль продолжает оставаться в руках монополиста, который регулирует стоимость голубого топлива на своё усмотрение.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил руководитель Центрального исполкома ОД «Донецкая Республика» Алексей Муратов.

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«На какие только ухищрения не идут на Украине, чтобы хоть как-то замаскировать непрекращающийся рост тарифов в сфере ЖКХ. Так, в начале месяца было торжественно заявлено о начале работы рынка газа.

Казалось бы, рыночные условия подразумевают конкуренцию, а значит, и снижение цен, но оптовая цена на газ для населения тут же выросла более чем на 40%. «Нафтогаз» пояснил это высокими ценами перед отопительным сезоном. Остается догадываться, каким будет повышение, когда отопительный сезон начнется. При этом заявленная возможность менять поставщика газа на деле остается фикцией.

Добавим к этому нарастающий экономический кризис на фоне эпидемии коронавирусной инфекции, в результате которого более 400 тысяч украинцев потеряли работу, не говоря уже о миллионах заробитчан, также лишившихся источников дохода. При этом на пороге второй волны эпидемии Фонд для борьбы с коронавирусом уже практически исчерпан, причем большей частью нецелевым образом – на популистские прожекты Зеленского», – заявил Муратов.

«В условиях сокращения внешнеторгового оборота на 10% и промышленного производства более чем на 8% это приведет к дальнейшему падению доходов населения, а значит, к снижению уровня оплаты за коммунальные услуги», – подчеркнул общественник.

При этом он отметил, что разработанные ранее механизмы взыскания долгов через отчуждение имущества приведут к тому, что тысячи людей могут оказаться на улице.

«Вот такое будущее строят сатрапы Запада на Украине, и от такого будущего в свое время отказался Донбасс. Например, в той же сфере ЖКХ в Донецкой Народной Республике тарифы лишь незначительно повысились за прошедшие шесть лет. Государство занимает социально ответственную позицию, обеспечивая защиту населения и одновременно инвестируя в коммунальные предприятия. Благодаря этому государственность в республике на протяжении этих лет лишь укрепляется, а на Украине – слабнет, приближая страну к распаду и анархии», – резюмировал Муратов.