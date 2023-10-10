Преступник Гозман бежал от уголовки, прикрывшись политическим диссидентством

Елена Острякова .  
10.10.2023 20:30
  (Мск) , Москва
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Дзен, Коррупция, Криминал, Общество, Оппозиция, Политика, Россия, Скандал, Украина, экстремизм


Публицист-иноагент Леонид Гозман бежал из России не из-за своих политических (откровенно антироссийских) взглядов, а из-за опасения стать фигурантом экономического уголовного дела.

Об этом сегодня на заседании парламента заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Публицист-иноагент Леонид Гозман бежал из России не из-за своих политических (откровенно антироссийских) взглядов, а...

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«То, что Гозман уехал. Сегодня прозвучало предложение проверить «Роснано». Он уехал от уголовной ответственности. Он замом был в «Роснано», – сказал Володин.

Он также пообещал «Магадан» всем релокантам, порочащим Россию, в случае их возвращения. Сегодня Госдума запросила у правительства финансовую отчетность «Роснано» за весь период ее существования после новости о финансовой дыре в 100 млрд рублей. Документы депутаты планируют передать в Счетную палату и правоохранительные органы.

«Вследствие ряда провальных, а, возможно, и коррупционных проектов, бюджетной системе Российской Федерации нанесен ущерб в размере более 100 млрд. рулей. Высока вероятность банкротства организации. При этом бывший руководитель корпорации Анатолий Чубайс свободно выехал за пределы страны», – заявила «Осторожно Media» депутат от КПРФ Мария Прусакова.

Летом прошлого года полиция задержала Гозмана на 3 часа, который проходил как подозреваемый по делу о двойном гражданстве. Тогда он и заявил о возможном отъезде из России.

Наблюдатели высказывались, что недолгое задержание Гозмана было связано с его близкой связью с уже бежавшим тогда из России Анатолием Чубайсом. В 1996 году он стал его советником и получал самый большой оклад в избирательном штабе тогдашнего политического проекта Чубайса «Союзе правых сил».

В 2000-2008 годах – Гозман был членом правления РАО «ЕЭС России». Была версия, что его задержанием правоохранители послали сигнал Чубайсу о том, что надо вернуть хотя бы часть государственных средств, похищенных «главным приватизатором» в «Роснано».

Гозман прославился тем, что публично сравнивал Советскую армию с СС, отрицал российский статус Крыма, призывал Запад вооружать украинскую армию еще до начала СВО и всячески желал ей победы.

«Не выдадут Чубайса с Запада, что бы ни нашли. Но вот, его соратникам – придётся несладко», – прогнозирует в своем тг-канале политолог Марат Баширов.

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