Преступник Куницын хвалится: Я лично «освятил» грязный Севастополь украинскими флагами

Грязь, мусор, распиленные на металлолом памятники и российские флаги везде. Таким в интервью киевской пропагандистке Наталье Мосейчук описал Севастополь экс-глава городской администрации, коррупционер и русофоб Сергей Куницын.

Он сбежал от Русской весны в Киев в 2014 году, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Я, когда туда приехал, город утопал в грязи. По колено в мусоре, но поёт «Легендарный Севастополь». Я говорю: до чего вы дошли? И там была такая ситуация, что было 400 российских флагов, и только 4 украинских. Я тогда позвонил Яценюку, который на тот момент был министром иностранных дел, и он мне поездом прислал 400 украинских флагов. Я вызвал командующего Черноморским флотом и сказал: вы находитесь на территории Украины. Над штабом флота, над гарнизонами – пожалуйста. А всё остальное – это Украина», – бравировал Куницын.

«Да они снаряды без сопровождения милиции возили! Был случай, когда пьяный мичман с корабля, по-моему, «Цезарь Куников», который наши подбили, болванкой стрельнул по дачам. Но мы навели порядок. Убрали ненужные флаги», – заверил экс-глава.

Он рассказал, что моряки ВМСУ и ЧФ РФ в Севастополе находились в неравном положении. Так, военнослужащие Черноморского флота получали по 200 квартир ежегодно, благодаря строительству домов мэрией Москвы. А украинским морякам давали от силы 4 квартиры в год. При этом оклад на российском флоте был в 5 раз выше, чем на украинском.

«Я тогда сказал Ющенко и Еханурову: для того, чтобы Севастополь любил Украину, нужно сделать кое-какие вещи, а не просто кричать, что это наш украинский город. Я приведу пример. 8800 было ВМС Украины, командовал Игорь Тенюх. И 10500 у россиян. Не очень большая разница. Но Лужков 180-200 квартир в год давал, а мы – 4. У них лейтенант – 2000 долларов, у нас лейтенант – 2000 гривен. И я тогда приехал к Еханурову, а он был министром обороны, и говорю: Юрий Иванович, надо что-то делать радикальное. Давай приведём город в порядок. И тогда был юбилей города в 2008 году, и я попросил 100 миллионов, потому что набережная была разбита, Памятник Затопленным кораблям падал, на Графской пристани цыгане свадьбу устроили, спалили. Бульвар был весь разбитый. 35 лет не могли достроить памятник Героической обороне Севастополя. Он в простонародье назывался «каракатица». Потому что у солдата не было правой ноги, а у матроса – левой. Это бронзу пилили. Я собрал двоих командующих нашего и Черноморского флотов и сказал: 4 месяца до праздника, если вы не достроите памятник, позорники, то здесь будет братская могила. У вас будет честь положить вас последними. Развернулся и пошёл. И что вы думаете? 35 лет не могли достроить, всё достроили. Создали там мой вечный огонь и площадку», – хвалился Куницын своим якобы превосходством над адмиралами.

Более того, как главе администрации ему «удалось заставить моряков-черноморцев» убирать город.

«Я, когда приехал к командующему Черноморским флотом, они подняли всю морскую пехоту, перепугались. Я ему звоню: «Аркадьевич, я просто никогда не был в штабе Черноморского флота, хочу посмотреть, как вы тут вообще служите. И почему Севастополь в советское время был самым чистым городом, там окурок нельзя было бросить, моряки делали замечания?». А он мне стал говорить, что мы иноземный флот, 10 метров от военной части. Тогда я сказал, что «вы никуда не выйдете»… Всё нормально, все пошли на субботники, все мели и мыли исторический центр», – продолжал бахвалится Куницын.

Между тем Юрий Ехануров благословил администрацию Севастополя на распил земель, предоставив «инвестора» для строительства многоэтажных домов военнослужащим. Куницын уверяет, что за 4 года таким образом удалось ликвидировать очередь на получение квартир.

Что касается распределения земель, то только за полгода с ноября 2009 года по начало апреля 2010 года Севастопольская горгосадминистрация Сергея Куницына раздала более 30 га земли в границах мыса Айя. В дальнейшем все наделы были перепроданы несколько раз. Земли военного назначения возвращают по суду по сей день.