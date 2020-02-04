Преступные режимы Порошенко и Зеленского полностью слились, покрывая убийц – Лукаш

04.02.2020, Киев, Игорь Петров

Ход расследования по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета показывает, что нынешняя украинская власть покрывает преступность точно так же, как это было при Порошенко.

Об этом в эфире телеканала NEWSONE заявила юрист Елена Лукаш, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Спецслужбы молчат и причем делают это они уже который год. Почему? Потому что государственные органы уже шестой год сращены с преступностью. Генеральный прокурор не принимает вдову убитого, а принимает убийцу Стерненко.

Министерство ветеранов принимает на работу людей, обвиняемых в убийстве Бузины, более того – их соучастникам платят огромные гранты за какие-то явно липовые ветеранские истории. Бюджет каждого крупного города платит таким группировкам как С14 за якобы какую-то «стражу», я не знаю кого там стерегут.

У нас в принципе вот эти преступники сейчас в законе, их трогать нельзя.

Убийцы Бузины появляются на экранах телевидения, работают в Министерстве ветеранов, все у них хорошо, комфортно, они получают миллионы. Это, ну для государства в целом, для государственной власти была какая-то неважная смерть, а Павел Шеремет – вроде важная.

А когда оказалось, что к его убийству явно причастна СБУ, явно причастны те, кто подавал себя патриотами и активистами, он тоже перешел в разряд «неправильных», судя по переписке.

И от него отвернулись самые преданные его коллеги, и на расследовании этого убийства настаивают те, кого клеймили все эти последние годы, которые просто ищут правду, такие как Андрей Портнов, Анатолей Шарий.

Потому что нельзя делить людей ни при жизни ни после смерти – это никак не прибавляет целостности государству и уверенности гражданам.

Очевидным для меня является то, что государственно власть Порошенко и СБУ Порошенко и, уже, к огромному сожалению, СБУ и государственная власть при Зеленском – это близнецы-братья, которые покрывают преступность.

Покрывают, срослись с ней и не собираются никоим образом с ней бороться», – констатировала юрист.