«Преступные российские ракеты» бросили Молдову «в объятия» Приднестровья

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Новости Украины

Молдова перестала получать электроэнергию с Украины и сегодня ночью полностью перешла на обеспечение Молдавской ГРЭС, расположенной в Приднестровье.

Об этом в американской соцсети написал вице-премьер молдавского правительства Андрей Спыну, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вчера, 10 октября, более 80 преступных российских ракет попали в соседнюю Украину, унеся жизни и причинив страшные разрушения. Некоторые из этих ракет поразили энергетическую инфраструктуру и привели к остановке экспорта электроэнергии в Европейский союз и Республику Молдова. Сегодня, начиная с 03:00 утра Молдова получает весь объем необходимой электроэнергии от МолдГРЭС. Это стало возможным благодаря тому, что Moldovagaz выделил МолдГРЭС дополнительные 0,9 млн кубометров газа на производство в течение 24 часов необходимого объема электричества», — написал Спыну.

Он пообещал найти решения для бесперебойных поставок электроэнергии в Молдову и сообщил, что уже провел переговоры с Украиной и Румынией.

В этом году молдавские прозападные власти решили закупать 30% необходимой электроэнергии у Украины, чтобы диверсифицировать поставки. Ранее почти всю электроэнергию в страну поставляла Молдавская ГРЭС в Приднестровье по цене $59,9 за МВтч. На Украине энергия стоила дороже: у «Энергоатома» – $77, у «Укргидроэнерго» – $100. Молдове пришлось повысить внутренние тарифы на электроэнергию на треть.

«Ну что надиверсифицировались? На всякий случай – в Румынии электричество вдвое дороже. Потому бережем МГРЭС аки зеницу ока», – иронизирует в своем ТГ-канале тележурналистка Елена Левицкая-Пахомова.

По открытой информации, на Украине поражены не менее 8,22 ГВт ТЭС и ТЭЦ. Это порядка 30% тепловой и 15% всей генерации. Также этот объём примерно равен количеству неработающих ТЭС и ТЭЦ в тот же период прошлого года, когда на Украине наблюдались проблемы с запасами угля. Но тогда парировать проблему нехватки электроэнергии удалось с помощью экстраординарной загрузки АЭС. Сейчас это сделать невозможно (40% атомных мощностей — это Запорожская АЭС).