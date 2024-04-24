Превосходство ВС РФ над ВСУ по духу, как и по снарядам – 10 к 1
Моральный дух российской армии на порядок выше, чем в ВСУ.
Об этом в интервью украинскому политологу Руслану Бортнику заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Вы спросили меня про морально-боевой дух и тому подобное. Есть проблема. К большому сожалению, противник воссоздал, институт замполитов. Это очень серьезная штука. У нас в прошлом году это управление было расформировано», – сказал Стариков.
По его словам, 50% личного состава ВСУ «мобилизовано, но не мобилизовано», воевать не хотят. Они соглашаются только на рытье окопов и согласны сесть тюрьму за отказ выходить на поле боя.
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