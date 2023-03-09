«Превосходят радиус ОТРК «Точка-У»: Россию пугают украинскими ракетами

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Украинский ракетный комплекс «Сапсан» может стать серьезной угрозой для России, изменив ситуацию на фронте.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет антироссийский пропагандисткий портал «Лига.нет».

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«В медиа «Сапсаны» (экспортное название «Гром-2») иногда сравнивают с российскими «Искандерами» или американскими ATAСMS. Разработка началась еще в 2006-м, это должен был быть оперативно-тактический комплекс с баллистическими ракетами и дальностью от 280 до 500 км. Такие возможности значительно превосходят 120-км радиус ОТРК «Точка-У» – наиболее дальнобойного оружия, которое официально стоит на вооружении украинской армии. Например, «Сапсан» на юге Украины позволил бы покрывать всю территорию Крыма и аэродромную сеть», – пишет издание.

Но в итоге программа была свернута еще в 2013-м.

«Россия впихивала все возможные палки в колеса, чтобы это оружие не появилось. Оно нам нужно было еще до 2014 года. На мой взгляд, если бы в Украине было соответствующее количество этих комплексов и ракет, то Крым не был бы оккупирован Россией», – говорит , – говорит главред украинского военного портала Defense Express Олег Катков.

Он не исключает, что в августе прошлого года именно «Сапсан» нанес удар по Крыму.

«Представим, что у ВСУ есть большое количество пусковых и запасов ракет. В радиус 500 км попадают множество авиабаз. Авиация не сможет безнаказанно размещаться на расстоянии 200 км. А целесообразность использования с более дальнего расстояния – очень спорная. Не факт, что у тех же Су-25 хватит боевого радиуса», – считает эксперт.

Он убежден, что «крайне важно переносить войну вглубь России», но добавляет, что пока сложно ответить, сможет ли «Сапсан» стать серийной историей и помочь с этой задачей.

Среди сложностей указывается, что, во-первых, на Украине такое производство будет целью для российской разведки, а затем – и ракет. Во-вторых, нужна мощная химическая промышленность для производства твердого топлива.

«Но есть близкие союзники, которые также заинтересованы получить такой вид вооружения. Единственная стратегия – производство вооружения совместно с другими странами на их территории. А уже после победы – перенос мощностей в Украину», – резюмировал Катков.