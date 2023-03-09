«Превосходят радиус ОТРК «Точка-У»: Россию пугают украинскими ракетами

Игорь Шкапа.  
09.03.2023 12:40
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Украинский ракетный комплекс «Сапсан» может стать серьезной угрозой для России, изменив ситуацию на фронте.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет антироссийский пропагандисткий портал «Лига.нет».

Украинский ракетный комплекс «Сапсан» может стать серьезной угрозой для России, изменив ситуацию на фронте....

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«В медиа «Сапсаны» (экспортное название «Гром-2») иногда сравнивают с российскими «Искандерами» или американскими ATAСMS. Разработка началась еще в 2006-м, это должен был быть оперативно-тактический комплекс с баллистическими ракетами и дальностью от 280 до 500 км.

Такие возможности значительно превосходят 120-км радиус ОТРК «Точка-У» – наиболее дальнобойного оружия, которое официально стоит на вооружении украинской армии. Например, «Сапсан» на юге Украины позволил бы покрывать всю территорию Крыма и аэродромную сеть», – пишет издание.

Но в итоге программа была свернута еще в 2013-м.

«Россия впихивала все возможные палки в колеса, чтобы это оружие не появилось. Оно нам нужно было еще до 2014 года. На мой взгляд, если бы в Украине было соответствующее количество этих комплексов и ракет, то Крым не был бы оккупирован Россией», – говорит , – говорит главред украинского военного портала Defense Express Олег Катков.

Он не исключает, что в августе прошлого года именно «Сапсан» нанес удар по Крыму.

«Представим, что у ВСУ есть большое количество пусковых и запасов ракет. В радиус 500 км попадают множество авиабаз. Авиация не сможет безнаказанно размещаться на расстоянии 200 км. А целесообразность использования с более дальнего расстояния – очень спорная. Не факт, что у тех же Су-25 хватит боевого радиуса», – считает эксперт.

Он убежден, что «крайне важно переносить войну вглубь России», но добавляет, что пока сложно ответить, сможет ли «Сапсан» стать серийной историей и помочь с этой задачей.

Среди сложностей указывается, что, во-первых, на Украине такое производство будет целью для российской разведки, а затем – и ракет. Во-вторых, нужна мощная химическая промышленность для производства твердого топлива.

«Но есть близкие союзники, которые также заинтересованы получить такой вид вооружения. Единственная стратегия – производство вооружения совместно с другими странами на их территории. А уже после победы – перенос мощностей в Украину», – резюмировал Катков.

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