«Превратили Украину в клоаку» – из ЕС не хотят возвращаться даже турбо-укропатриоты

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Многие украинские беженцы, которые раньше были патриотически настроены к своей стране, теперь не хотят возвращаться под власть зелёных грабителей.

Об этом в своём эфире заявил бывший депутат Верховной рады, экс-боевик карательного батальона «Азов» Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нашей семьи есть друзья. Они жители одного из южных городов нашей любимой страны. Они выехали из-под российских ракет, когда начались обстрелы, в одну из стран ЕС. И вот, каждый год приезжают к себе домой. Если в прошлом году эти наши друзья говорили, что они готовы были целовать стены, то в этом году, они говорят, мы не вернемся. «Мы посмотрели, мы не вернемся. Мы не знаем, где мы будем работать, чем мы будем заниматься, что происходит, почему это происходит. Мы видим абсолютно отторгающую картинку, а не ту, которую мы знали, которую мы любили. Мы видим превращение нашей любимой страны, нашего любимого города в какую-то клоаку», – жаловался «азовец».

«А нам рассказывают о Министерстве Единства, на которое министра найти не могут. Для того, чтобы люди вернулись, надо показать, где они будут жить, в каких условиях будут и как обучаться их дети, как они смогут заработать. Ну, вот смотрите, зачем возвращаться из Европы, где большие налоги, в страну, где летают бомбы и еще больше налогов? Ну какая логика в этом? При власти находится команда зеленых ликвидаторов государственности и утилизации украинской нации. Другого объяснения нет», – резюмировал Мосийчук.