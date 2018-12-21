Превратим газ в оружие против России – украинский депутат

21.12.2018, Киев, Владимир Гладков

С помощью зарубежных инвесторов Украина сможет сама добывать газ и наносить ущерб России, продавая его в Европу.

Об этом в ходе круглого стола «Энергетическая независимость Украины» заявил нардеп от «Народного фронта» Сергей Высоцкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Газ всегда был оружием Кремля против Украины и Европы. Если мы избавимся от фейковизации лицензий, на которых сейчас, как собака на сене, сидят некоторые украинские олигархи, и появятся реальные инвесторы, то мы сможем выйти на добычу газа, которая покроет все наши украинские потребности, и потом, если она будет больше 27 миллиардов, мы сможем превратить газ в оружие Украины против России. Только отсутствие колена транспортировки из Сибири и близость к Европе сможет сделать нас экспортером газа, если мы этого добьемся.

Есть ли этот потенциал? Да, есть. Эксперты знают, что во времена Советского Союза мы добывали газ, и он был полностью в системе. Добыча была выше, чем потребляла украинская промышленность», – отметил депутат.

Напомним, ранее российский политолог Сергей Михеев заявил, что Киев может не рассчитывать на помощь Европы в остановке строительства газопроводов, которые пойдут в обход Украины.