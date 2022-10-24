«Превратим Россию в Африку из 50 государств» – киевский политолог

Украине и Западу нужно больше инвестировать в «демократические нестабильности» на территории РФ.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политический эксперт Николай Давидюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина начала занимать лидерскую позицию на международной арене – это признание Белоруссии оккупированной, Курил – японскими, это и Дагестан, и Ичкерия. Нам нужно больше инвестировать в демократические нестабильности на территории России для того, чтобы огонь войны перекинуть отсюда туда», – сказал эксперт.

«Для Украины очень большое задание сделать Россию в XXI-м веке таким донором, которым была Африка в столетии ХХ-м. Россия может дать минимум 50 государств. Это наше задание для того, чтобы не вести супердорогую войну на своей территории, войну надо перекидывать на ту территорию. И делать это лидерски, эффективно.

С точки зрения демократии нам равных нет на постсоветском пространстве. Поэтому давайте поднимать демократические процессы в этой затхлой федеративной стране», – призвал Давидюк.