Война на Украине якобы будет заморожена в период между президентскими выборами в России и США. При этом, ни одна из сторон не пойдет на территориальные уступки. Украина же получит от США лишь оборонительное оружие, о чем ранее уже заявлял госсекретарь США Энтони Блинкен.

Об этом в интервью украинскому пропагандисту Александру Шелесту заявил бежавший в Америку киевский миллионер Геннадий Балашов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть выборы президента Путина в марте и есть выборы в ноябре президента Америки. И в эти рамки будут входить какие-то договоренности. Я думаю, что перемирие длинное будет уже до выборов президента Америки. Потому что эти заявления двух президентов – с одной стороны, до 91-го года (границы), а с другой – четыре области, они уже начинают, посылы идут, где-то переговоры наверняка идут, куча групп, наверное, работает.

Сейчас какие-то страны борются, где это пройдет. Конечно же, Украина не пойдет на уступки территорий, а Россия не пойдет на уступки своей конституции. Ну, будут договариваться на длинный мир, перемирие… Украина получит помощь, но обрати внимание, Блинкен сказал: «Оборонное оружие». Окапывайтесь, уходите в оборону, оборонное оружие, мы вам еще больше оборонного оружия, F-16, которые придут через полгода, они будут носить, скорее, оборонный характер, отпугивая самолеты противника от территории Украины. то есть, по большому счету, закроется небо, закроется как крепость Украина и на этом мы остановимся», – считает Балашов.