Превратить Украину в ведро без дна, бить по мостам – полковник Баранец

Российской армии пора перейти к новой тактике ведения боевых действий и превратить поставки западного оружия на Украину в «ведро без дна». Кроме того, давно стоило начать наносить удары по мостам и стратегическим коммуникациям, по которым это оружие попадает на фронт.

Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил военный эксперт, полковник Виктор Баранец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вооруженные силы должны успешно перемалывать те вооруженные силы Украины – это раз, еще чрезвычайно важно, – мы вряд ли добьемся успеха, если не будем перерубать артерии поставок западного оружия сразу же, как только оно пересекает польско-украинскую границу. Мы должны эту поставку превратить в ведро без дна. Вот туда сколько воды ни заливай, мы все равно это должны жечь, крошить, взрывать и так далее. Эта задача сейчас решается? Нет. А теперь, наконец, последнее, – я до сих пор не знаю, почему мы не взрываем мосты. Вот – все, что я могу сказать», – высказался Баранец.