«Превзошел Геббельса»: Лавров о Кулебе

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Новости Украины

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сравнил своего украинского коллегу Дмитрия Кулебу с нацистом Геббельсом.

Об этом он заявил сегодня на совместной пресс-конференции со своей британской коллегой Элизабет Трасс в Москве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это точно совершенно школа Геббельса, а может, даже украинский министр превосходит искусство главного пропагандиста Третьего рейха. На голубом глазу произносить ложь, отвергать то, что одобрено Советом безопасности ООН и записано черным по белому, и при этом совершенно не беспокоиться о том, что Лондон, Париж, Берлин его одернут. Это комфортное положение для демагогов, которые сейчас отстаивают пытаются переписать Минские договоренности», – сказал Лавров.

Российского министра возмутило утверждение Кулебы о том, что Минские соглашения не предусматривают прямых контактов киевского правительства с властями ЛДНР.