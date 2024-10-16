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Глава киевского режима Владимир Зеленский с истекшим сроком полномочий презентовал свой «план победы», который предполагает поставлять Западу ресурсы и пушечное мясо в обмен на пустые политические обещания, оружие и деньги. Такой смысл следует из выступления Зеленского в Верховной Раде, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Как опытный артист, начал Зеленский с подогрева публики русофобией.

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«Его выполнение зависит от партнёров, это точно зависит не от России. Каждый в мире видит, что Россия не ищет честного мира, Путин сошёл с ума и хочет только войны. И он сам, лично он, не изменится, он слишком из прошлого, слишком вчерашний, он глух ко всем остальным. Но мы, украинцы, вместе с нашими партнёрами, должны изменить обстоятельства так, чтобы война закончилась безотносительно того, что хочет Путин, так, чтобы Россия была принуждена к миру», – вещал просроченный.

Он подчеркнул, что исполнение Западом его плана позволит закончить войну уже в 2025 году. После чего перешёл к презентации пунктов «плана победы»:

1. Немедленное приглашение в НАТО. Не вступление, а именно приглашение к вступлению.

«Факт приглашения Украины в НАТО может стать фундаментальным для мира. Мы понимаем, что членство в НАТО – вопрос будущего, а не настоящего, но Путин должен увидеть свой геополитический проигрыш. Русские должны чувствовать, что их царь геополитически проиграл миру», – сказал Зеленский.

2. Продолжение операций на вражеской территории, помощь в укомплектовании резервных бригад, улучшении ПВО, снятии ограничений на удары по военным объектам, предоставлении дальнобойного оружия.

«Чтобы российские граждане почувствовали, что такое война, и начали разворачивать ненависть в сторону Кремля», – убеждает диктатор.

3. Секретный пункт под названием «Сдерживание», который заключается в просьбе разместить на территории Украины «комплексный неядерный стратегический пакет сдерживания», достаточный для защиты Украины от любой угрозы со стороны России». Правда, Зеленский не уточнил, имеет в виду некое супероружие или группировку войск НАТО.

4. Смысл этого пункта в продолжении финансовой поддержки Украины в обмен на право западных стран «защищать» природные ресурсы и ценные ископаемые.

«На Украине сосредоточены природные ресурс, в том числе критически важные металлы стоимостью в триллионы долларов США – титан, уран, литий, графит, и другие стратегически ценные ресурсы. Украина предлагает США с партнёрами заключить соглашения на общую защиту критических ресурсов, общего инвестирования и использования», – торговался Зеленский.

5. После войны Украина обязуется отправлять свои подразделения в любые горячие точки по просьбе стран НАТО.

«Украинский опыт должен быть использован для укрепления обороны всего Альянса и гарантировать безопасность в Европе. Это достойная миссия для наших героев», – подытожил Зеленский.

Парламентский зал, в котором кроме депутатов также присутствовало высшее военно-политическое руководство, встречал все пункты и русофобские выпады бурными аплодисментами.