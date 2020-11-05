05.11.2020, Москва, Олег Кравцов
 
Выборы, Политика, Россия, США
Просмотров:

Прежней Америки больше не существует


результаты, полученные действующим президентом США Дональдом Трампом на прошедших выборах, оказались неожиданно высокими.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Коммерсант».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

В статье отмечается, что максимум, на что могли рассчитывать в штабе оппонентов Трампа – «успех с минимальным отрывом», при этом «о уверенной победе Байдена, не дающей оснований для будущего оспаривания ее результатов в суде, речь не шла».

«Неожиданный для многих результат Дональда Трампа и его партии во многом связан с огромной психологической устойчивостью главы Белого дома, которую он продемонстрировал в последние дни перед выборами, когда не поддался давлению со стороны СМИ и опросов, суливших ему поражение. Дональд Трамп проявил огромную политическую активность в поездках по стране, борясь за каждый штат, и во многих из них сумел переломить ситуацию в свою пользу», — прокомментировал ситуацию директор Центра политических исследований Андрей Федоров.

Он также добавил, что для Трампа главным было не только сохранить свое кресло, но и не потерять лицо и место Республиканской партии в политической системе Америки.

«В отличие от первого этапа избирательной гонки, он ушел от личной конфронтации с Джо Байденом и сконцентрировался на содержательных моментах, стремясь максимально мобилизовать своих избирателей и выступая как «президент действия», а не пустых обещаний. Продемонстрированный им неожиданный результат показал, как сильно изменилась Америка за последние четыре года. Эти выборы стали еще одним доказательством того, что прежней Америки, где политический истеблишмент и олицетворяющий его Джо Байден играют ключевую роль, больше не существует», — резюмировал политолог.


Отметим, что сейчас Байден опережает действующего президента, заполучив на данный момент 264 голоса в коллегии выборщиков против 214 у Трампа. Для окончательной победы нужно 270 голосов.

При этом в штабе Трампа объявили, что рассматривают возможность оспорить результаты подсчета голосов в суде.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Ноябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть