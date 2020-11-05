Прежней Америки больше не существует

05.11.2020, Москва, Олег Кравцов

результаты, полученные действующим президентом США Дональдом Трампом на прошедших выборах, оказались неожиданно высокими.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Коммерсант».

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В статье отмечается, что максимум, на что могли рассчитывать в штабе оппонентов Трампа – «успех с минимальным отрывом», при этом «о уверенной победе Байдена, не дающей оснований для будущего оспаривания ее результатов в суде, речь не шла».

«Неожиданный для многих результат Дональда Трампа и его партии во многом связан с огромной психологической устойчивостью главы Белого дома, которую он продемонстрировал в последние дни перед выборами, когда не поддался давлению со стороны СМИ и опросов, суливших ему поражение. Дональд Трамп проявил огромную политическую активность в поездках по стране, борясь за каждый штат, и во многих из них сумел переломить ситуацию в свою пользу», — прокомментировал ситуацию директор Центра политических исследований Андрей Федоров.

Он также добавил, что для Трампа главным было не только сохранить свое кресло, но и не потерять лицо и место Республиканской партии в политической системе Америки.

«В отличие от первого этапа избирательной гонки, он ушел от личной конфронтации с Джо Байденом и сконцентрировался на содержательных моментах, стремясь максимально мобилизовать своих избирателей и выступая как «президент действия», а не пустых обещаний. Продемонстрированный им неожиданный результат показал, как сильно изменилась Америка за последние четыре года. Эти выборы стали еще одним доказательством того, что прежней Америки, где политический истеблишмент и олицетворяющий его Джо Байден играют ключевую роль, больше не существует», — резюмировал политолог.

Отметим, что сейчас Байден опережает действующего президента, заполучив на данный момент 264 голоса в коллегии выборщиков против 214 у Трампа. Для окончательной победы нужно 270 голосов.

При этом в штабе Трампа объявили, что рассматривают возможность оспорить результаты подсчета голосов в суде.