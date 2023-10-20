Президент Абхазии высказался о признании республики Белоруссией

Елена Острякова .  
20.10.2023 18:57
  (Мск) , Москва
Просмотров: 412
 
Абхазия, Белоруссия, Дзен, Общество, Политика, Россия


Говорить о признании Белоруссией независимости Абхазии пока преждевременно.

Об этом на пресс-конференции заявил президент Абхазии Аслан Бжания, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Говорить о признании Белоруссией независимости Абхазии пока преждевременно. Об этом на пресс-конференции заявил президент...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


«Сам факт установления контактов между руководителями государств и ведомств – это уже серьезная подвижка. Последнее время эти контакты носят почти регулярный характер. Сейчас несколько министров выезжают в Белоруссию. Конечно же, обсуждаются вопросы межгосударственных отношений, но говорить о том, что Белоруссия готова признать Абхазию – пока еще рано. Но работа в этом направлении идет интенсивно. У нас приоритет – это РФ. Далее Республика Беларусь», – сказал Бжания.

Также преждевременными он считает разговоры о вступлении Абхазии в Союзное государство, хотя договор, предусматривающий это, был подписан еще в 2014 году. Бжания заверил, что Абхазия не будет никуда вступать, если это невыгодно.

«Мы говорим о Союзном государстве. Те, кто в него входит, предусмотрели правовые механизмы защиты своих национальных интересов. Нас туда силком никто не гонит. Конечно же, мы будем все взвешивать, все плюсы и минусы. Но коль скоро договор подписан, нам надо укреплять союзнические отношения. Когда подойдет время, мы будем принимать решение здесь, в Абхазии», – отметил Бжания.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Октябрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть