Президент Абхазии высказался о признании республики Белоруссией

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Говорить о признании Белоруссией независимости Абхазии пока преждевременно.

Об этом на пресс-конференции заявил президент Абхазии Аслан Бжания, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сам факт установления контактов между руководителями государств и ведомств – это уже серьезная подвижка. Последнее время эти контакты носят почти регулярный характер. Сейчас несколько министров выезжают в Белоруссию. Конечно же, обсуждаются вопросы межгосударственных отношений, но говорить о том, что Белоруссия готова признать Абхазию – пока еще рано. Но работа в этом направлении идет интенсивно. У нас приоритет – это РФ. Далее Республика Беларусь», – сказал Бжания.

Также преждевременными он считает разговоры о вступлении Абхазии в Союзное государство, хотя договор, предусматривающий это, был подписан еще в 2014 году. Бжания заверил, что Абхазия не будет никуда вступать, если это невыгодно.

«Мы говорим о Союзном государстве. Те, кто в него входит, предусмотрели правовые механизмы защиты своих национальных интересов. Нас туда силком никто не гонит. Конечно же, мы будем все взвешивать, все плюсы и минусы. Но коль скоро договор подписан, нам надо укреплять союзнические отношения. Когда подойдет время, мы будем принимать решение здесь, в Абхазии», – отметил Бжания.