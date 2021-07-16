Президент Албании потребовал от албанского вице-премьера Черногории дополнительных преференций для соплеменников

16.07.2021, Подгорица, Алексей Топоров

Президент Албании Ильир Мета в Тиране встретился с заместителем премьер-министра Черногории, этническим албанцем Дританом Абазовичем.

Мета призвал гостя к «более широкому вовлечению и более справедливому представительству» албанцев в государственных и местных учреждениях Черногории, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В беседе с Абазовичем Мета особое внимание уделил конкретным проектам поддержки районов проживания албанцев Черногории, урегулированию вопроса гражданства албанских граждан, состоящих в браках с черногорскими гражданами, а также трудоустройству албанцев в этой стране.

Глава албанского государства выразил стремление к более тесному сотрудничеству, чем то, что существует между двумя странами сейчас. При этом основной целью дальнейшего углубления взаимоотношения во всех сферах, она назвал «улучшение взаимосвязи граждан по обе стороны границы». Последние слова многие эксперты интерпретировали, как укрепление коммуникации между албанцами Албании и Черногории.

Также Мета призвал гостя всячески содействовать «более широкому вовлечению и более справедливому представительству» албанцев в разных уровнях черногорской власти.

В совместном заявлении Илира Мета и Дритана Абазоича подчеркивается, что партнерство в рамках НАТО должно способствовать укреплению и сближению отношений между Албанией и Черногорией. При этом правительства обеих стран «имеют все возможности для формирования этого сотрудничества в соответствии с лучшими ценностями Североатлантического союза».

По данным переписи 2011 года албанцы составляют около 5% населения Черногории.