Президент Белоруссии: Литва на грани потери государственности

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Соседи Белоруссии – Польша и Литва – готовы ради угождения США разместить на своей территории ядерное оружие.

Об этом сегодня, выступая с посланием к народу и парламенту, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В сопредельных странах ведут речь о размещении носителей ядерного оружия. Наши западные соседи, Польша, Литва, активно действуют в русле политики Вашингтона. Для них это стратегия выживания. Альтернатива – навсегда остаться унылой окраиной Европы. Вот они и выбирают», – сказал Лукашенко.

Он считает, что подобные действия могут грозить Литве потерей государственности.

«Пытаясь выгодно продать свои политические авантюры, литовцы идут вразнос, при этом в ущерб самим себе в угоду Штатам бросили перчатку даже великому Китаю, ввязались в противостояние с РФ. Американцам уже их приходится порой сдерживать. Но попытки угодить кураторам на грани уничтожения собственной государственности. В этих обстоятельствах мы исходим из того, что с Литвой нужно разговаривать жестко, но прагматично, принуждая к выполнению договорных обязательств, отвечая на их действия соразмерно», – сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что его слова являются «не угрозой, а предупреждением не руководству, а народу» Литвы.