Президент Болгарии: «10 лет шли в Европу, а пришли в Уганду и Судан»

08.06.2021, Белград, Алексей Топоров

Президент Болгарии Румен Радев прокомментировал решение США ввести санкции в отношении трех болгарских граждан и их компаний, сказав, что тем самым создан прецедент для ЕС.

Радев подчеркнул, что в Евросоюзе, членом которого является Болгария, нет механизма реакции на подобные недружественные шаги.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», президент Болгарии обратил внимание на то, что у Евросоюза и НАТО нет четкой нормативной базы, согласно которой в случае применения санкций аналогичных «закону Магнитского», государство, находящееся под такими санкциями, могло бы действовать.

«Мы вроде бы 10 лет шли в направлении европейского развития Болгарии, но вдруг в какой-то момент оказались рядом с Угандой, Суданом и Саудовской Аравией, – прокомментировал ситуацию Радев. – В случае Болгарии нынешнее правительство должно принять меры, которые минимизируют финансовые риски для государственных учреждений и граждан. Конечно, это нужно делать очень тщательно, четко и в соответствии с законом. Я думаю, будет неконституционным, если государство не сможет защитить финансовую безопасность самого государства и его граждан».

Соединенные Штаты ввели санкции против трех граждан Болгарии и 64 организаций из этой страны. Меры коснулись бизнесмена Васила Божкова, бывшего депутата Народного собрания от протурецкого «Движения за права и свободы» Деляна Пеевски и члена Национального бюро по контролю за специальными средствами разведки Илко Желязкова. Всех троих Вашингтон обвиняет в коррупции.