Президент Болгарии избежал совместного фото с Зеленским

Деян Стоянов.  
12.04.2024 08:57
  (Мск) , София
Просмотров: 877
 
Балканы, Болгария, Дзен, Политика, Украина


Президент Болгарии Румен Радев не стал фотографироваться с президентом Украины Владимиром Зеленским на саммите «Инициативы трёх морей». Более того, Украина вообще не упоминается в пресс-релизе о мероприятии, выпущенном главой Болгарии, сообщает болгарская редакция «Свободной Европы».

Девятый саммит «Инициативы трёх морей» проходил Вильнюсе, а ведущим мероприятия выступает президент Литвы Гинтарас Науседа. Он заранее объявил Украину центром внимания встречи.

Президент Болгарии Румен Радев не стал фотографироваться с президентом Украины Владимиром Зеленским на саммите...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


Радев, выступая перед другими председателями инициативы «Три моря», выступил за то, чтобы «инициатива по-прежнему была сосредоточена на вопросах практического значения, которые укрепят сплоченность всего ЕС».

Как напоминает «Свободная Европа», поставки оружия Украине являются источником разногласий в Болгарии, и Румен Радев – один из тех, кто выступает против предоставления Киеву помощи военного характера. Так, в прошлом году он обвинил украинские власти в том, что они «настаивают» на продолжении войны, напоминает издание.

Радев призывает к переговорам между Киевом и Москвой, а Украина обвиняет его в служении интересам России.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Апрель 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть