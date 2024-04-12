Президент Болгарии избежал совместного фото с Зеленским

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Президент Болгарии Румен Радев не стал фотографироваться с президентом Украины Владимиром Зеленским на саммите «Инициативы трёх морей». Более того, Украина вообще не упоминается в пресс-релизе о мероприятии, выпущенном главой Болгарии, сообщает болгарская редакция «Свободной Европы».

Девятый саммит «Инициативы трёх морей» проходил Вильнюсе, а ведущим мероприятия выступает президент Литвы Гинтарас Науседа. Он заранее объявил Украину центром внимания встречи.

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Радев, выступая перед другими председателями инициативы «Три моря», выступил за то, чтобы «инициатива по-прежнему была сосредоточена на вопросах практического значения, которые укрепят сплоченность всего ЕС».

Как напоминает «Свободная Европа», поставки оружия Украине являются источником разногласий в Болгарии, и Румен Радев – один из тех, кто выступает против предоставления Киеву помощи военного характера. Так, в прошлом году он обвинил украинские власти в том, что они «настаивают» на продолжении войны, напоминает издание.

Радев призывает к переговорам между Киевом и Москвой, а Украина обвиняет его в служении интересам России.