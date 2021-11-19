Президент Болгарии признал Крым российским

Алексей Топоров. Просмотров: 19.11.202116:56 (Мск), Белград,

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В ходе единственных дебатов перед вторым туром президентских выборов действующий президент Болгарии Румен Радев назвал Крым российским и призвал отменить антироссийские санкции.

Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», на телеканале БНТ состоялись первые и единственные дебаты перед вторым туром президентских выборов в Болгарии, которые состоятся в ближайшее воскресенье. В них перед болгарской аудиторией выступили два претендента на президентское кресло – действующий президент, отставной военный Румен Радев, и представитель прозападной партии ГЕРБ (Граждане за европейский выбор Болгарии), ректор Софийского университета, филолог Анастас Герджиков. В ходе дискуссии стороны затронули и взаимоотношения с Россией, а между оппонентами состоялся следующий диалог:

– Я рад тому, насколько ваши позиции приблизились к моим за последний месяц, – сказал Герджиков в ходе общения с оппонентом. – Мы заинтересованы в сотрудничестве с Россией, как и с любой страной с подобной экономикой. Но я не слышал вашей позиции по теме Крыма – моя заключается в том, что Крым – украинский, вне зависимости от того, какой флаг реет над ним».

– Санкции, которые были наложены, не дали результата. Нужен прагматичный подход к решению подобных проблем, – ответил Радев.

– Но я хочу услышать – чей Крым? – продолжал настаивать оппонент.

– На данный момент российский, разве не так?», – последовал ответ.

Впоследствии ректор Софийского университета поднял тему «русской угрозы».

«Мы не должны мириться с позицией, при которой они (Россия – ред.), как и Белоруссия, считают нас частью русской территории. Так не может продолжаться!», – заявил Герджиков.

На что Радев только лишь развел руками и саркастично вздохнул. После чего рассказал о недавней встрече президента США Джо Байдена с лидерами Восточной Европы, в ходе которой последние начали жаловаться на то, что всех их проблемы связаны с гибридными атаками России, на что американец коротко ответил им: «Ваши проблемы связаны с коррупцией».

При этом, чтобы не провоцировать западных кураторов Болгарии Радев признал, что «русская угроза» все-таки существует, суверенитет Болгарии нужно защищать, приведя в пример с болгарским торговцем оружием Эмилианом Гебревым, который якобы вместе с семьей был отравлен «новичком» российскими спецслужбами, но, как водится, выжил.

Действующий президент Болгарии Румен Радев, баллотирующийся на второй срок, набрал 48,55% голосов, в то время как его оппонент от ГЕРБ – Анастас Герджиков – только 21,02%. По болгарским законам, в случае если ни один из кандидатов не набрал 50%, следует второй тур, который пройдет в ближайшее воскресенье.

В 2016 году Румен Радев шел на президентские выборы под популярными на тот момент в болгарском обществе лозунгами о сближении с Россией и снятии антироссийских санкций. Однако придя к власти в стране, управлявшейся правительством прозападной партии ГЕРБ, не смог воплотить ничего из продекларированного. Помимо этого, чтобы избежать прессинга и обвинений в работе на Москву, Радеву пришлось оправдываться, публично отказываясь от своей «пророссийскости».

«Я натовский генерал, я первый болгарин, который закончил военно-воздушную академию в США, и я буду защищать наше евроатлантическое членство даже более активными средствами, чем сейчас», – заявил тогда нынешний президент Болгарии.