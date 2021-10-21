Президент бошнякско-хорватского энтитета БиГ поддержал лидера боснийских сербов

21.10.2021 19:20 (Мск), Белград, Алексей Топоров

Этнический хорват, президент Федерации (бошнякско-хорватской) Боснии и Герцеговины Маринко Чавара заявил о том, что сербский член Президиума Милорд Додик не разрушает БиГ.

По-мнению Чавара в политическом кризисе в стране виноват прежний Верховный представитель Валентин Инцко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В эфире боснийского Федерального телевидения Чавара заявил о том, что часть нынешних проблем БиГ состоит и в том, что хорваты не имеют собственного энтитета.

«Милорад Додик не разрушает страну, но они (боснийские сербы – ред.) были спровоцированы, имея энтитет Республика Сербская, что, по-моему мнению, неправильно, когда один народ получает энтитет по названию, содержанию и национальному составу граждан, а два других народа объединены в одном энтитете Федерации БиГ, – заявил президент бошнякско- хорватского образования. – Я убежден, что следует создать три энтитета, это тогда будет намного лучше и легче ладить друг с другом».

Чавара добавил, что не может одобрить односторонний шаг Верховного представителя по БиГ (по введению уголовной ответственности за «отрицание геноцида» в Сребренице – ред.), принятый не на основе переговоров и обоюдного соглашения.

«Если поведение Додика оправдано, то я не стал бы усугублять, – считает президент ФБиГ. – Я думаю, что нам также нужно, чтобы Милорад Додик и все другие политические деятели страны были гораздо более подготовлены к переговорам и соглашениям. Я думаю, что это очень сомнительно, что некоторые думают, что они могут что-то сделать на этом этапе, без переговоров и соглашений, с некоторыми безумными шагами, которые предпринял Верховный представитель Инцко перед уходом со своего поста. Был сделан еще один шаг, обрекающий нас на то, что мы теперь будем постоянно судиться и что-то ломать».

По мнению Маринко Чавара, поправки Инцко о запрещении отрицания «геноцида», который Республика Сербская не признает, сделало сомнительный «подарок» стране, в то время как сам Верховный представитель не сделал ничего полезного для улучшения положения хорватов в Боснии.

В 1992 боснийские хорваты, движимые реваншистскими и неоусташескими идеями, поддержали бошняков в их сепаратистском желании любыми путями выйти из состава Югославии. Однако уже в 1993 году бошнякская и хорватская сторона сцепились в ожесточенной междоусобной борьбе, в которой последние нередко прибегали к помощи Республики Сербской.

В 1995 году американские дипломаты практически насильно усадили бошняков и хорватов за стол переговоров, уговаривая выступить единым антисербским фронтом, что принесло успех – при поддержке регулярной армии соседней Хорватии и авиации НАТО боснийские хорваты и бошняки провели совместные операции «Мистраль 2» и «Сана», в результате которых Республика Сербская лишилась 2 тысяч 500 квадратных километров территории на северо-западе Боснии, 655 мирных жителей были убиты, около 20 тысяч человек стали беженцами.

Впоследствии, чтобы продемонстрировать всему миру единство прогрессивных освобожденных народов Дейтонское мирное соглашение было составлено американцами так, что хорватов и бошняков слили в один энтитет – Федерацию БиГ, хотя во время войны боснийские хорваты имели собственное непризнанное образование – Республику Херцог-Босна.

Очень скоро в рамках нового энтитета хорваты почувствовали себя неуютно и на вторых ролях, поскольку большинство ключевых вопросов на этом уровне решалось большинством голосов, а община бошняков по численности заметно превосходила хорватскую.

По этой причине в последние годы наметился стратегический политический союз боснийских сербов и боснийских хорватов, совместно выступающих против унитарной политики Сараево.