Президент Чехии извинился за бомбардировки Югославии авиацией НАТО

18.05.2021, Белград, Алексей Топоров

В ходе визита президента Сербии Александра Вучича в Чехию президент этой страны Милош Земан попросил у своего коллеги извинение за невольное участие в натовской агрессии.

Об этом сообщает «Политика», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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На совместной пресс-конференции двух президентов Земан рассказал журналистам, что говорил с Вучичем о традиционной чешско-сербской дружбе и напомнил 1938 год, когда, по его словам, Чехию предали западные союзники, а также 1968 год, когда ее якобы предали восточные союзники.

«В обоих случаях сербский народ выразил нам свою поддержку. Мы «отблагодарили» его бомбардировками. Вот почему по этому поводу я приношу извинения от своего имени за бомбардировки бывшей Югославии», – сказал президент Чехии.

Земан признался, что это его все время беспокоило, напомнив, что к моменту агрессии Чехия была в НАТО всего несколько недель.

«Мы просили согласия и отчаянно просили, чтобы хотя бы одна страна была против, но остались в одиночестве. Однако это был недостаток смелости », – отметил чешский лидер, попросил прощения и процитировав латинскую поговорку «Высказался и спас свою душу».

«То, что я испытал сегодня в Праге, и то гостеприимство, которое могла увидеть Сербия, которое было приготовлено для меня Земаном во имя всей Сербии, глубоко тронули меня, – сказал в свою очередь Александр Вучич. – Чешский президент – храбрый человек, который отличается от других лидеров и никому не льстит, имеет мощную репутацию в Китае и многих странах Азии, Африки и Латинской Америки. Мне интересно, что мы можем сделать, чтобы иметь такую ​​же репутацию. Я благодарю коллегу Земана за прекрасные слова, которые он посвятил Сербии».

Сербский гость рассказал, что сегодня и завтра сторонами предстоят важные переговоры с участием большого количества чешских компаний.

«Земан назвал большой список, включающий недвижимость, автомобильную промышленность. За первые три месяца между нашими странами был зафиксирован рост торговли на 18%, а в следующие несколько лет он достигнет 2 миллиардов евро. Такой торговый обмен Чешской Республики с маленькой Сербией также является для нас честью и демонстрирует хорошую природу наших взаимоотношений», – сказал Вучич.