Президент Чехии потрепал нервы албанским сепаратистам в Косово

13.09.2019, Белград, Ксения Голуб-Секулович

Визит чешского президента Милоша Земана в Сербию вызвал дипломатический скандал: глава государства заявил, что выступает за отзыв Прагой признания незаконного отторгнутого сербского края Косово и Метохия в качестве самостоятельного государства. Впрочем, инициативу Земена не поддержали другие чешские высокопоставленные политики. Зато верхушка албанских сепаратистов в Приштине в ответ решилась на демарш, отказавшись от участия в саммите премьеров Западных Балкан.

Земан озвучил свое заявление на транслировавшейся по ТВ пресс-конференции по итогам закрытой встречи с сербским лидером Александром Вучичем.

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«Я бы ещё высказал мое личное мнение, что страна, во главе которой находятся военные преступники, не может быть частью содружества демократических государств», – сказал чешский президент.

Земан посетовал, что он не может самостоятельно отменить признание Косово – «Я не диктатор». Но он пообещал поднять этот вопрос на октябрьском совещании высших конституционных чиновников.

«Я рад, что министр обороны Любомир Метрам заявил, что по признание Косово было ошибкой. Он, скорее всего, меня поддержит. А кто будет на другой стороне, это ещё увидим», – добавил глава государства.

Александр Вучич поблагодарил чешского коллегу за его позицию в связи с южным сербским краем, назвав его искренним другом Сербии и сербского народа.

«Я не ожидал, что он инициирует определенные действия по вопросу отзыва признания Косово. Я очень благодарен, за то, что и его голос услышат», – заявил Вучич.

Правда, министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек сразу же отверг возможность изменения позиции Праги по Косово.

«Я не вижу причин для проведения таких дебатов на данный момент, хотя я, конечно, открыт для того, чтобы услышать мнение президента по этой теме… но приоритетом внешней политики Чехии является попытка помочь стабилизировать весь западнобалканский регион», – сказал глава МИДа.

«Правительство Чехии признало Косово и одновременно согласовало установление дипломатических отношений. Речь идёт о признании государства, которое с точки зрения международного права является окончательным. Чешская Республика за всю свою историю не отозвала признание ни одного государства», – говорится в заявлении МИД страны.

Эту же позицию занял и премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, который отметил, что будет говорить с президентом и спикерами обеих палат парламента о координации внешней политики. Он также подчеркнул, что не видит причин для изменения политики страны по вопросу признания Косово.

Заявление чешского лидера вызвало острую реакцию в Приштине. По сообщению агентства ССТК, представители верхушки албанских сепаратистов демонстративно отказались от участия в саммите премьер-министров Вишеградской группы и Западных Балкан, который начал свою работу в Праге.

Радиостанция Praga International напоминает интересную деталь – во время бомбардировок сербской территории войсками НАТО нынешний президент Земан был премьер-министром и поддерживал военное вмешательство альянса.